З листопада мешканці деокупованих територій отримуватимуть грошову допомогу — Finance.ua

З листопада мешканці деокупованих територій отримуватимуть грошову допомогу Вчора 10:33 — Особисті фінанси

З наступного місяця мешканці щойно звільнених від російських окупантів територій отримуватимуть додаткову грошову допомогу в розмірі 2 200 грн.

Про це повідомила віце-прем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в прямому ефірі на одному з телеканалів.

За її словами, наразі мешканці звільнених населених пунктів отримують гуманітарну допомогу: продукти харчування, речі першої потреби, засоби гігієни, теплий одяг на зиму і грошові виплати.

«Кожен, хто пережив окупацію, може розраховувати на усі актуальні види фінансової допомоги — і від держави, і від міжнародних гуманітарних організацій. Крім того, з наступного місяця ці громадяни будуть отримувати ще одну додаткову допомогу — 2200 грн», — додала Верещук.

Деокупація територій та виплата допомоги

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня Президент України Володимир Зеленський заявив, що Харківщина майже вся звільнена від російських загарбників, в окупації понад п’ять місяців жили близько 150 тисяч українців.

Наразі на звільнених Харківщині та Херсонщині триває пілотний проект, в рамках якого громадяни, які мешкали там на момент деокупації, через Укрпошту отримують разову грошову допомогу в сумі 1200 грн.

1 жовтня повідомлялося, що 96 українцям, яких вдалося звільнити з російського полону, виплатили по 100 тис. грн.

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УНІАН За матеріалами:

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