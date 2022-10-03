З листопада мешканці деокупованих територій отримуватимуть грошову допомогу — Finance.ua
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З листопада мешканці деокупованих територій отримуватимуть грошову допомогу

Особисті фінанси
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З наступного місяця мешканці щойно звільнених від російських окупантів територій отримуватимуть додаткову грошову допомогу в розмірі 2 200 грн.
Про це повідомила віце-прем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в прямому ефірі на одному з телеканалів.
За її словами, наразі мешканці звільнених населених пунктів отримують гуманітарну допомогу: продукти харчування, речі першої потреби, засоби гігієни, теплий одяг на зиму і грошові виплати.
«Кожен, хто пережив окупацію, може розраховувати на усі актуальні види фінансової допомоги — і від держави, і від міжнародних гуманітарних організацій. Крім того, з наступного місяця ці громадяни будуть отримувати ще одну додаткову допомогу — 2200 грн», — додала Верещук.

Деокупація територій та виплата допомоги

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня Президент України Володимир Зеленський заявив, що Харківщина майже вся звільнена від російських загарбників, в окупації понад п’ять місяців жили близько 150 тисяч українців.
Наразі на звільнених Харківщині та Херсонщині триває пілотний проект, в рамках якого громадяни, які мешкали там на момент деокупації, через Укрпошту отримують разову грошову допомогу в сумі 1200 грн.
1 жовтня повідомлялося, що 96 українцям, яких вдалося звільнити з російського полону, виплатили по 100 тис. грн.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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