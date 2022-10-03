Початок бізнес-сезону: які зарплати пропонують роботодавці у різних сферах — Finance.ua

Початок бізнес-сезону: які зарплати пропонують роботодавці у різних сферах Вчора 15:02 — Особисті фінанси

Початок бізнес-сезону: які зарплати пропонують роботодавці у різних сферах

Початок бізнес-сезону показав стримано оптимістичну ситуацію із зарплатами. Дві третини професійних сфер або утримали зарплати на попередньому рівні, або підвищили оклади у відкритих вакансіях. Проте є й негативні явища. Високооплачуваним спеціалістам, представникам вищого менеджменту та консалтингу, у вересні стали пропонувати на 40,6% та на 50,6% відповідно менші оклади, порівнюючи з серпнем. Експертно-аналітичний центр кадрового порталу grc.ua провів детальний аналіз динаміки середніх зарплат у відкритих вакансіях у вересні в різних професійних сферах.

Кому платили найвищі та найнижчі зарплати

П’ятірка професійних сфер-лідерів за розміром середньої заробітної плати у вересні дещо змінилася. Традиційні лідери — ІТ-сфера та вищий менеджмент утрималися на верхівці рейтингу. А от на третьому місці за розміром середньої заробітної плати на початку осені опинилася сфера закупівель, витіснивши консалтинг на четверту сходинку. На п’ятій позиції галузь мас-медіа та мистецтва.

Цікаво, що найбільш оплачувані сфери у вересні зазнали падіння зарплат:

у сфері інформаційних технологій відбулося незначне «просідання» окладів. Якщо у серпні медіанна зарплата ІТ-спеціалістів складала 92 800 грн, то на початку осені вона знизилася на 0,75% та становить 92 100 грн;

відбулося незначне «просідання» окладів. Якщо у серпні медіанна зарплата ІТ-спеціалістів складала 92 800 грн, то на початку осені вона знизилася на 0,75% та становить 92 100 грн; у сфері вищого менеджменту у вересні відкривалися вакансії з набагато нижчими окладами, тому за місяць падіння середньої зарплати директорам відбулося на 40,6% — з 81 300 грн у серпні до 48 300 грн у вересні;



у вересні відкривалися вакансії з набагато нижчими окладами, тому за місяць падіння середньої зарплати директорам відбулося на 40,6% — з 81 300 грн у серпні до 48 300 грн у вересні; консалтинг, який зазвичай був у трійці сфер з найвищими зарплатами, на початку бізнес-сезону зазнав зниження середньої зарплати більш ніж на половину (-50,6%). Якщо у серпні у цій сфері у відкритих вакансіях середня зарплата була 58 300 грн, то у вересні спеціалістам у сфері консалтинг пропонують в середньому лише 28 800 грн.



Зазнали зниження середньої зарплати спеціалісти сфери будівництва та нерухомості (з 27 300 грн у серпні до 25 500 у вересні), бухгалтери та спеціалісти з управлінського обліку (з 27 300 грн у серпні до 21 800 грн у вересні), представники сфери маркетинг, реклама та PR (з 26 500 грн у серпні до 21 100 грн у вересні), водії та логісти (з 19 200 грн у серпні ддо 17 800 грн у вересні), а також працівники бьюті-сфери та галузі спорту (з 19 400 грн у серпні до 17600 грн у вересні).

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Як бачимо, негативну динаміку зарплат на початку осені відчула лише третина професійних сфер. Переважна більшість галузей не лише утримала оклади від падіння, але й дещо підвищила щомісячну компенсацію новим співробітникам.

У яких сферах найбільше підвищили зарплати

Найбільше підвищення зарплат у вакансіях відбулося у кількох сферах. Адміністративний персонал відчув підвищення зарплат новим працівникам на 49% — наприкінці літа цим спеціалістам пропонували в середньому 17 400 грн, а на початку осені їх середня зарплата становить 25 900 грн.

Новим працівникам автомобільного бізнесу у вересні стали пропонувати на 40% більше — якщо у серпні медіанна зарплата у цій сфері складала 15 200 грн, то на початку бізнес-сезону середня зарплата у відкритих вакансіях підвищилася до 21 300 грн.

Позитивна динаміка від 30% до 35% у середніх зарплатах новим працівникам відбулася також у сфері управління персоналом (з 20 000 грн у серпні до 27 100 грн у вересні), представникам сфери мистецтво, розваги та мас-медіа (медіанна зарплата підвищилася з 20 900 грн у серпні до 27 700 грн у вересні), працівникам сфери видобуток сировини (з 17 400 грн у серпні до 23 000 грн у вересні), а також домашньому персоналу (з 8 800 грн у серпні до 11 500 грн у вересні).

Кому пропонували найнижчі зарплати у вересні

Перелік сфер з найнижчими середніми зарплатами у вересні не змінився. Щоправда, у вересні у всіх цих сферах відбулося підвищення середніх зарплат від 18% до 31%. Найменшу зарплату пропонують у відкритих вакансіях студентам та спеціалістам без досвіду роботи. Не зважаючи на те, що цим фахівцям стали пропонувати на 19% вищі оклади, проте середня зарплата досі залишається критично низькою — 10 700 грн.

Домашньому персоналу у вересні в середньому пропонують 11 500 грн, місяць тому пропонували 8 800 грн. У сфері HoReCa середня зарплата залишилася без змін на рівні 13 900 грн. Охоронцям стали пропонувати у вересні на 21% вищі зарплати — якщо у серпні медіанна зарплата становила 12 200 грн, на початку осені її розмір 14 800 грн. Представникам робітничих професій у вересні в середньому пропонують 15 500 грн, що на 18% вище, порівнюючи з серпнем (13 100 грн).

Також не надто високі зарплати у сфері продажу. Хоча продавці, касири, адміністратори торгових залів, а також менеджери з продажу є найбільш затребуваними працівниками, проте їх середня зарплата одна з найнижчих на ринку. У серпні цим фахівцям пропонували в середньому 16 900 грн, у вересні роботодавці готові платити їм в середньому 17 000 грн.

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