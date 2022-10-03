Сотні українців отримають майже 50 мільйонів гривень: кому "світять" гроші — Finance.ua
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Сотні українців отримають майже 50 мільйонів гривень: кому "світять" гроші

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У рамках шостої хвилі реалізації програми «Власна справа» проекту «єРобота» 211 заявників отримають мікрогранти на загальну суму 49,78 млн грн.
Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки.
Очікується, що після реалізації цих проектів буде створено 524 нових робочих місця.
У міністерстві зазначили, що програма «Власна справа» на сьогодні є найбільш популярною серед всіх грантових програм у рамках проекту «єРобота». Вона передбачає надання мікрогрантів до 250 тис. грн для малого бізнесу та мікробізнесу з умовою створення одного або двох робочих місць у залежності від розміру гранту.

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«Попри те, що реалізація програми „Власна справа“ триває вже три місяці, попит на неї зі сторони бізнесу не зменшується. Підприємці продовжують писати бізнес-плани та подавати заявки на участь у програмі. Зараз Державний центр зайнятості визначив переможців шостої хвилі, до 2 жовтня триває подача заявок на сьому хвилю програми, а восьма хвиля розпочнеться з 3 жовтня. Уряд виділяє кошти на ці програми і закликає бізнес у свою чергу використовувати таку можливість для розширення і створення нових робочих місць», — сказала міністр економіки Юлія Свириденко.
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У Мінекономіки нагадують, що програма надання грантів для бізнесу «єРобота» розпочалась 1 липня, і вже визначено переможців шести хвиль, кожна з яких триває два тижні.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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