День фінансів: нові правила перетину кордонів ЄС, дефіцит працівників та зростання зарплат

У четвер, 4 вересня, стало відомо, за рахунок чого поповнюється бюджет України та як зростають зарплати.

Бюджет.

За оперативними даними Державної казначейської служби, за серпень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 242,9 млрд гривень. Про це інформує пресслужба Мінфіну. В цілому, за підсумками серпня 2025 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 314,2 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Україна наростила валютні резерви.

Станом на 1 вересня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $46 млрд, що на 7% більше, ніж у серпні. Про це повідомляє Національний банк України. Зростання резервів відбулося завдяки значним надходженням від міжнародних партнерів та зменшенню чистого продажу валюти Національним банком на внутрішньому ринку.

Українсько-американський інвестфонд відбудови.

Відбулося перше засідання Керівної ради Інвестиційного фонду відбудови, який створили Україна та США. За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Єгора Перелигіна, воно стало своєрідним «моментом запуску нового авто».

Високий дефіцит працівників та зростання зарплат.

У серпні 2025 року дефіцит робочої сили залишався високим, що підтримувало підвищення зарплат, хоча темпи їхнього зростання трохи пригальмували. За даними Державної служби статистики, у липні 2025 року середня зарплата в Україні вперше з січня 2022 року становила 26,5 тис. грн.

Українці беруть 730 тисяч мікропозик щомісяця.

У другому кварталі 2025 року українці оформили 2,18 млн мікрокредитів. Середня сума за квартал зросла на 9% і становила 6029 грн. Якщо ж порівнювати з минулим роком, то середній розмір позики залишився майже без змін. Про це пише Опендатабот.

Житловий кодекс скасовують.

16 липня 2025 року Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт № 12377 «Про основні засади житлової політики». У мережі поширюється інформація про те, що громадян будуть виселяти з неприватизованого житла, незалежно від того, скільки років вони там прожили. Детально пишемо про це тут

Нові штрафи до 51 тис. грн.

Як повідомляє постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, Кабмін ухвалив проект закону щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Зокрема, йдеться про запровадження нових штрафів для громадян.

Нові правила перетину кордонів ЄС.

З 12 жовтня 2025 року змінюються правила перетину кордонів ЄС для українців. Європейський Союз запускає Систему в’їзду/виїзду (Entry/Exit System — EES). Це автоматизована база даних, яка фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів ЄС громадянами третіх країн, у тому числі й України.

Регулювання ринку віртуальних активів.

Регулятором ринку віртуальних активів в Україні на перехідний період доцільніше визначити Національний банк. Таку думку висловив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. За його словами, у звичайних умовах регулятором мала б виступати Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

