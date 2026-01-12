День фінансів: нові правила цифрової ідентифікації BankID, тестування 5G Сьогодні 17:29

Понеділок, 12 січня. Як розмитнити авто в Дії та нові правила ідентифікації BankID.

Правила цифрової ідентифікації BankID

Національний банк України продовжує оновлювати цифрову інфраструктуру фінансового ринку та приводити її у відповідність до українського й європейського законодавства. Чергові зміни торкнулися Системи BankID НБУ, яка використовується для електронної ідентифікації громадян.

👛До речі, уявіть: ви чекаєте переказ коштів, але раптом згадуєте, що відправник має лише реквізити старої картки. Або ще гірше — туди відправили вашу зарплату. Не поспішайте панікувати. Ваші кошти нікуди не зникнуть.

Розбираємося у статті, як отримати свої гроші, якщо вони повинні надійти на закритий картковий рахунок і в яких випадках це неможливо.

Оподаткування прибутку банків

З 1 січня 2026 року для банківського сектору в Україні запроваджено нові податкові умови. Вони стосуються як ставки податку на прибуток, так і порядку врахування збитків минулих років під час оподаткування.

Нові правила для компенсації за пошкоджене житло

Із 5 січня 2026 року набрали чинності нові правила надання компенсації в межах програми єВідновлення. Зміни мають вирішити проблеми, які найчастіше виникали у випадках спільної власності на житло та призводили до затримок або блокування виплат.

Скільки грошей треба на підвищення мінімальної пенсії

Згідно зі змінами пропонується поетапне підвищення мінімальної пенсії за віком у 2026 році: з 1 січня — 2595 гривень, а з 1 жовтня — 7374 гривні. Де будуть брати гроші на це — читайте тут.

Заборонене програмне забезпечення та обладнання

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України оприлюднила відкритий перелік забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного (мережевого) обладнання.

Відкрите тестування 5G

Мобільні оператори Київстар, lifecell і Vodafone розпочали тестування мережі п’ятого покоління (5G). Пілотні проєкти стартували у Львові. Про це Finance.ua повідомили у пресслужбах компаній.

Чому євро зростає і чи можливе повернення нижче 50 грн

На початку року курс гривн і опинився під відчутним тиском. Євро вперше в офіційних котируваннях перетнуло психологічну позначку у 50 грн і сягнуло 50,50 грн, а долар наблизився до своїх історичних максимумів. Деталі розповів економіст і член Ради Національного банку України Василь Фурман.

Розмитнення авто в Дії

Цифровізація митниці — одна з найважливіших антикорупційних реформ в Україні, що прибере людський фактор, бюрократію та маніпуляції з цінами. В Мінцифри розповіли, як працюватиме розмитнення та що зміниться для водіїв після реформи.

Сезонні вакансії в Україні

Сезонний ринок праці напередодні зимового сезону формували переважно вакансії з категорій будівництва, виробництва, торгівлі, логістики, а також пропозиції з категорії «Початок кар’єри/студенти», які часто передбачають часткову зайнятість та відсутність вимог до досвіду.

Скасування відстрочки для студентів віком 25+

ВР готують до другого читання законопроєкт, який передбачає скасування права на відстрочку від мобілізації для чоловіків віком від 25 років, якщо вони вступають до закладів вищої, фахової передвищої або професійної освіти — деталі тут.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.