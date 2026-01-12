Скільки грошей треба на підвищення мінімальної пенсії до 7374 грн — законопроєкт Сьогодні 14:00 — Казна та Політика

Скільки грошей треба на підвищення мінімальної пенсії до 7374 грн — законопроєкт

На сайті ВР зареєстрували законопроєкт №14364 «Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2026 рік“ щодо підвищення розміру мінімальної пенсії за віком».

Що планують

Згідно зі змінами пропонується поетапне підвищення мінімальної пенсії за віком у 2026 році:

з 1 січня — 2595 гривень;

з 1 квітня — 3282 гривні;

з 1 липня — 4791 гривня;

з 1 жовтня — 7374 гривні.

Стаття 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» встановлює мінімальну пенсію за віком на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб за наявності страхового стажу.

Нині розмір мінімальної пенсії за віком становить 2595 грн протягом усього року, що складає від 34,3% до 36,6% від очікуваного фактичного показника.

Внаслідок цього пенсіонери та особи з інвалідністю не можуть забезпечити своє проживання, оскільки за пенсійні виплати у занижених розмірах неможливо придбати продукти харчування та необхідні ліки, а також сплачувати за безпідставно підвищені тарифи на житлово-комунальні послуги.

Тому виникла необхідність внести зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік».

Скільки треба

На реалізацію законопроєкту, за прогнозними розрахунками, у 2026 році необхідно 108,3 млрд. грн.

Де взяти кошти

Ці кошти можуть бути профінансовані за рахунок додаткових надходжень до бюджетів усіх рівнів, у тому числі внаслідок недопущення укриття податків і зборів, а також за рахунок гуманітарної допомоги, грантів іноземних країн, зменшення витрат із бюджетів на не першочергові заходи.

Також проєктом закону пропонується доручити Кабінету Міністрів України подати відповідні зміни до державного бюджету та затвердити план заходів щодо протидії тіньовій економіці й використанню офшорних зон.

Як пишуть в пояснювальній записці, ухвалення законопроєкту сприятиме підвищенню рівня соціального захисту пенсіонерів та осіб з інвалідністю.

