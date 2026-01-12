Розмитнення авто в Дії — як це працюватиме
Цифровізація митниці — одна з найважливіших антикорупційних реформ в Україні, що прибере людський фактор, бюрократію та маніпуляції з цінами. У пресслужбі Мінцифри розповіли, як працюватиме розмитнення та що зміниться для водіїв після реформи.
Навіщо це
Як зазначають у Мінцифри, ключова проблема нинішньої системи — людський фактор. Митник може на власний розсуд оцінювати вартість авто, а це створює простір для маніпуляцій та хабарів.
Цифрове розмитнення повністю прибирає чиновника з процесу оцінки. Більше неможливо «домовитися» з інспектором чи штучно змінити вартість авто. Замість суб’єктивних рішень — чітка формула та робота з даними. Це зробить розмитнення прозорим та зручним сервісом.
Як формуватиметься ціна розмитнення
За новою формулою вартість залежатиме лише від стійких характеристик авто, які неможливо підробити:
- марка та модель авто;
- тип двигуна;
- об’єм двигуна або відповідні характеристики для електроавтомобілів;
- вік транспортного засобу.
На основі даних митниці буде створена База даних митної вартості, що міститиме інформацію про ціни на нові авто, які проходили оформлення в Україні з 2007 року, а також всі вживані легкові автомобілі.
Що зміниться для українців
Найважливіша зміна — система більше не дозволить маніпулювати цифрами. Раніше дехто занижував вартість авто в документах, щоб платити менше митних платежів. Тепер це неможливо: база автоматично визначить об’єктивну ринкову ціну.
Для чесних покупців головна економія — це відсутність хабарів. Більше не треба ні з ким «домовлятися» чи шукати посередників. Усе прозоро: подали декларацію в Дії — отримали чесний розрахунок.
Як це працюватиме
Подати електронну декларацію для розмитнення можна буде в застосунку Дія. Весь процес розмитнення триватиме не більше години.
Алгоритм дій:
- купуєте авто за кордоном;
- авторизуєтесь у Дії та вводите VIN-код. Система автоматично підтягне дані про авто та перевірить заявлену митну вартість;
- підписуєте митну декларацію, яка сформується автоматично;
- сплачуєте митні платежі просто в застосунку;
- перетинаєте кордон. Митний інспектор лише перевіряє документи та авто. Після — авто пропускають для подальшої реєстрації.
Зареєструвати авто після розмитнення також можна буде в Дії.
Що потрібно для запуску розмитнення авто в Дії
«Основа реформи — законопроєкт № 10380. Він закріплює можливість подання електронної митної декларації через Дію та нову систему перевірки митної вартості», — кажуть у Мінцифри.
Ухвалення законопроєкту дозволить створити Базу даних митних вартостей (із використанням досвіду країн ЄС) та технічно реалізувати послугу. Це зробить процес купівлі авто за кордоном таким же простим, як звичайна послуга в Дії.
Раніше ми повідомляли, що від 1 січня в Україні почав діяти загальний режим оподаткування електромобілів. Під час імпорту та продажу електрокарів знову нараховується податок на додану вартість за повною ставкою 20%.
