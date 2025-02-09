Перереєстрація авто: коли можна зберегти номерні знаки — Finance.ua

Перереєстрація авто: коли можна зберегти номерні знаки Сьогодні 13:13 — Особисті фінанси

Перереєстрація авто: коли можна зберегти номерні знаки

При перереєстрації транспортного засобу через зміну власника в сервісних центрах МВС можна зберегти наявні номерні знаки, якщо це влаштовує обидві сторони.

Про це повідомили у Департаменті комунікації Міністерства внутрішніх справ.

Безкоштовне збереження стандартних номерів

Відтак, як зазначили у МВС, номерні знаки державного зразка (окрім платної комбінації) при перереєстрації транспортного засобу на нового власника залишаються безоплатно.

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А номерні знаки з відповідною комбінацією цифр (платні номерні знаки державної реєстрації) — лише за умови оплати їх вартості.

Тобто, якщо покупець виявив бажання залишити такі номерні знаки, то він сплачує вартість цієї комбінації в сервісному центрі МВС при перереєстрації.

Водночас, якщо платні номерні знаки залишаються за авто, яке перереєстровується на родичів (інший з подружжя, батьки, діти — ті, з ким можна підтвердити зв’язок відповідним документом), то за них сплачувати не потрібно.

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Нагадаємо, загублені чи пошкоджені водійські документи можливо відновити.

Для відновлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу необхідно звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС в Україні.

Довідка Finance.ua:

якщо ваш номерний знак перебуває на платному зберіганні, сплачений термін якого закінчився — вам необхідно оплатити надану послугу;

станом на початок 2025 року вартість послуги становить 10,80 грн за одну добу (з урахуванням ПДВ);

у разі відсутності платіжних документів номерні знаки, залишені на відповідальному зберіганні, підлягають знищенню.

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