Скільки коштує зберігання номерних знаків — Finance.ua

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Скільки коштує зберігання номерних знаків

Технології&Авто
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Скільки коштує зберігання номерних знаків
Скільки коштує зберігання номерних знаків
Якщо ваш номерний знак перебуває на платному зберіганні, сплачений термін якого закінчився — вам необхідно оплатити надану послугу.
Про це нагадують у Головному сервісному центрі МВС.
За бронювання та відповідальне зберігання номерних знаків у сервісних центрах МВС здійснюється оплата відповідно до вимог Постанови Уряду № 795 від 4 червня 2007 року.
Станом на початок 2025 року вартість послуги становить 10,80 грн за одну добу (з урахуванням ПДВ).
У разі відсутності платіжних документів номерні знаки, залишені на відповідальному зберіганні, підлягають знищенню.
Для продовження терміну зберігання необхідно подати квитанцію про оплату послуги до сервісного центру МВС. Попередня реєстрація в Е-запис для цього не потрібна.
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Також продовжити платне зберігання можна онлайн через Кабінет водія. Сплатити за послугу треба не пізніше закінчення терміну зберігання номерного знаку.

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Нагадаємо, номерні знаки можуть за зверненням власників перезакріплюватися за іншими транспортними засобами, придбаними власником.
За матеріалами:
mmr.ua
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