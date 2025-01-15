Скільки коштує зберігання номерних знаків — Finance.ua

Скільки коштує зберігання номерних знаків Сьогодні 19:33 — Технології&Авто

Скільки коштує зберігання номерних знаків

Якщо ваш номерний знак перебуває на платному зберіганні, сплачений термін якого закінчився — вам необхідно оплатити надану послугу.

Про це нагадують у Головному сервісному центрі МВС.

За бронювання та відповідальне зберігання номерних знаків у сервісних центрах МВС здійснюється оплата відповідно до вимог Постанови Уряду № 795 від 4 червня 2007 року.

Станом на початок 2025 року вартість послуги становить 10,80 грн за одну добу (з урахуванням ПДВ).

У разі відсутності платіжних документів номерні знаки, залишені на відповідальному зберіганні, підлягають знищенню.

Для продовження терміну зберігання необхідно подати квитанцію про оплату послуги до сервісного центру МВС. Попередня реєстрація в Е-запис для цього не потрібна.

Також продовжити платне зберігання можна онлайн через Кабінет водія. Сплатити за послугу треба не пізніше закінчення терміну зберігання номерного знаку.

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Нагадаємо, номерні знаки можуть за зверненням власників перезакріплюватися за іншими транспортними засобами, придбаними власником.

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