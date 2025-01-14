Нова заборона для водіїв в Україні: де не можна їздити (штрафи) — Finance.ua

Нова заборона для водіїв в Україні: де не можна їздити (штрафи) Сьогодні 16:14 — Технології&Авто

Нова заборона для водіїв в Україні: де не можна їздити (штрафи)

Верховна Рада ухвалила закон, що забороняє проведення джип-турів на територіях, що належать до природно-заповідного фонду України. Законопроєкт підтримали 246 народних депутатів, а його напрацювання тривало з 2022 року.

Тепер в Україні заборонено використання позашляховиків, квадроциклів, багі та мотоциклів у заповідниках. Використання такого транспорту дозволяється тільки для службових потреб природоохоронців, представників силових структур і рятувальників.

Штрафи за порушення значно зросли:

для фізичних осіб — від 8 500 до 17 000 гривень;

для посадових осіб — від 17 000 до 25 500 гривень.

Міністерство захисту довкілля зазначає, що джипінг завдає значної шкоди природі, зокрема:

забруднення ґрунтів через рух транспорту;

знищення рослинного покриву і ущільнення ґрунту;

порушення спокою диких тварин, що може вплинути на їхню популяцію.

Закон став результатом публічного обговорення і значної суспільної підтримки. У 2022 році петиція львів’янки Христини Жук, у якій вона звернула увагу на катастрофічні наслідки джипінгу в Карпатах, де активісти фіксували значне пошкодження екосистем, зібрала необхідну кількість підписів і була розглянута президентом.

Володимир Зеленський доручив уряду опрацювати це питання, і вже на початку 2024 року законопроєкт отримав підтримку Кабміну.

Уряд планує продовжити роботу над посиленням захисту природних територій, а також впровадити механізми моніторингу виконання закону. Це включає встановлення відеонагляду та посилення патрулювання заповідних зон.

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