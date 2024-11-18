Камери автофіксації «бачитимуть» ще більше видів порушень ПДР — Finance.ua

Камери автофіксації «бачитимуть» ще більше видів порушень ПДР Сьогодні 11:33 — Особисті фінанси

Камери автофіксації «бачитимуть» ще більше видів порушень ПДР

Камери на дорогах фіксуватимуть проїзд на червоне світло та ще один вид порушень з боку водіїв.

Про це розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький в ефірі телемарафону.

За його словами, на сьогодні в Україні встановлено понад 308 камер, які вже зафіксували 3,7 млн порушень швидкісного режиму автомобілів.

А незабаром також фіксуватиметься проїзд на червоне світло світлофора та рух смугою громадського транспорту.

«Система розвиватиметься та розширюватиметься, ми встановимо більше камер та працюємо над тим, щоб розширити види правопорушень, які фіксуватимуться камерами в автоматичному режимі», — сказав Білошицький.

Нагадаємо, за даними Департаменту патрульної поліції, за 9 місяців 2024 року було виявлено камерами автофіксації понад 3,2 млн порушень правил дорожнього руху. Це у 1,7 разів більше, ніж за аналогічний період минулоріч. Загалом це рекордна кількість порушень за весь час роботи камер автофіксації — з червня 2020 року.

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