Камери автофіксації зафіксували рекордну кількість порушень ПДР (інфографіка) — Finance.ua
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Камери автофіксації зафіксували рекордну кількість порушень ПДР (інфографіка)

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Камери автофіксації зафіксували рекордну кількість порушень ПДР (інфографіка)
Камери автофіксації зафіксували рекордну кількість порушень ПДР (інфографіка)
Понад 3,2 млн порушень правил дорожнього руху (ПДР) було виявлено камерами автофіксації за 9 місяців 2024 року, за даними Департаменту патрульної поліції.
Це у 1,7 разів більше, ніж за аналогічний період минулоріч. Про це свідчить статистика Опендатабот.
Загалом це рекордна кількість порушень за весь час роботи камер автофіксації — з червня 2020 року.
Камери автофіксації зафіксували рекордну кількість порушень ПДР (інфографіка)

Що і де найбільше порушували

Майже всі порушення, зафіксовані камерами, стосувались перевищення швидкості. Лише в 1% — 16 833 постанови — йшлось про зупинку чи рух на смузі для громадського транспорту.
Найбільшу кількість порушень за місяць було зафіксовано цьогоріч у вересні — 520 247.
Наразі в Україні працює 308 камер автофіксації у 19 областях України та столиці. 20% від усіх камер розташовані в Києві (30) та області (32). На Львівщині встановлено 44 камери, з яких 13 у Львові, а 31 — в області. Водночас у регіонах, наближених до фронту, (Донецька, Луганська, Харківська, Запорізька, Херсонська області) прилади контролю не підключені.
Камери автофіксації зафіксували рекордну кількість порушень ПДР (інфографіка)
До порівняння, напередодні повномасштабного вторгнення порушення фіксували 246 приладів у 24 містах та 15 областях.
Окрім автоматичної фіксації, поліцейські винесли 2 088 433 постанови за порушення ПДР. Найчастіше штрафували водіїв на Львівщині: 220 161 постанова, наслідують Київ (180 719) та Одещина (134 836).
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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