Держспецзв'язку оприлюднила перелік забороненого програмного забезпечення та обладнання

Держспецзв’язку оприлюднила перелік забороненого програмного забезпечення та обладнання

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України оприлюднила відкритий перелік забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного (мережевого) обладнання.

Про це йдеться на сайті служби.

Причини

Створення цього переліку, передбачене постановою Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2025 року № 1335, є системним кроком у напрямі посилення захисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури від сучасних кіберзагроз.

Відповідно до затвердженого порядку Адміністрація Держспецзв’язку здійснює формування та ведення зазначеного переліку.

Він є централізованим та офіційним джерелом інформації для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, державних підприємств та операторів критичної інфраструктури щодо технологічних рішень, використання яких створює неприпустимі ризики для національної безпеки.

Де подивитись

Перелік є публічною інформацією у формі відкритих даних. Ознайомитися з ним можна на офіційному вебсайті Держспецзв’язку у розділі «Діяльність».

далі — «Перелік забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного (мережевого) обладнання».

Цей перелік є динамічним та буде оновлюватися та доповнюватися. Його наявність має на меті спростити процеси закупівель та управління ризиками для державних установ та об’єктів критичної інфраструктури.

Відмова від використання програмного забезпечення та комунікаційного обладнання, що можуть містити приховані вразливості або використовуватися для шпигунства та диверсій, є запорукою забезпечення стійкості держави в умовах повномасштабної агресії рф.

