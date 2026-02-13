День фінансів: нова житлова політика, «фантомне» житло, вигідний розрахунок пенсії
В п’ятницю, 13 лютого, Президент підписав закон про нову житлову політику, а Шмигаль розповів, які черги відключень чекають на українців до кінця лютого.
🏡Закон про нову житлову політику
Президент України Володимир Зеленський 12 лютого підписав Закон «Про основні засади житлової політики» (№ 4751-IX). Документ запроваджує нову модель державної житлової політики, яка передбачає розвиток соціального житла, цифровізацію черг і нові фінансові механізми для придбання або оренди житла.
💡Черги відключень до кінця лютого
Є всі можливості зберегти до кінця лютого режим відключень е/е у 3−3,5 черги, який спостерігається зараз, за умови, що не буде нових пошкоджень енергооб’єктів, і з активністю сонця поліпшиться ситуація. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.
🏚️«Фантомне» житло в архівах
Частина внутрішньо переміщених осіб стикається з відмовами у бронюванні коштів за програмою «єВідновлення» через технічні проблеми з державними реєстрами нерухомості. Причини читайте тут.
росія готує масштабну економічну пропозицію США
Кремль підготував пропозиції щодо широкої економічної співпраці зі США, які передбачають, зокрема, можливе повернення росії до розрахунків у доларах.
Як змінюються відсотки за депозитами
Після зниження облікової ставки Національним банком України з 15,5% до 15% на депозитному ринку почалися перші зміни. Водночас про системний перегляд ставок наразі не йдеться. Про це розповів директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв.
👨🦳Найвигідніші роки для розрахунку пенсії
Розмір пенсії в Україні залежить не лише від стажу, а й від того, які періоди роботи враховані під час розрахунку. Законодавство дозволяє майбутнім пенсіонерам впливати на цей показник, обираючи найбільш вигідні роки із найвищими доходами.
📑Уряд запускає нові програми
Кабінет Міністрів запускає систему підтримки ветеранів у пошуку роботи, опануванні нової професії, розвитку власної справи, житлових рішеннях та в громадах.
