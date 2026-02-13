День фінансів: нова житлова політика, «фантомне» житло, вигідний розрахунок пенсії Сьогодні 17:35

В п’ятницю, 13 лютого, Президент підписав закон про нову житлову політику, а Шмигаль розповів, які черги відключень чекають на українців до кінця лютого.

Перш ніж перейти до новин, хвилинку вашої уваги. Редакція Finance.ua дуже цінує своїх читачів. Разом з тим вважаємо, що важливо отримувати від вас зворотний зв’язок. Саме тому просимо пройти невеличке опитування. Воно знаходиться Редакція Finance.ua дуже цінує своїх читачів. Разом з тим вважаємо, що важливо отримувати від вас зворотний зв’язок. Саме тому просимо пройти невеличке опитування. Воно знаходиться за цим посиланням.

FinYear 2026 відбудеться 20 лютого у Києві. Захід буде присвячений регуляторним змінам, законодавчим нововведенням та останнім інсайдам з банківської сфери. Хто виступить на заході та чого очікувати — 🏆💰Також нагадаємо, що д о FinYear 2026 залишаються лічені дні. КонференціяЗахід буде присвячений регуляторним змінам, законодавчим нововведенням та останнім інсайдам з банківської сфери. Хто виступить на заході та чого очікувати — читайте тут.

🏡Закон про нову житлову політику

Президент України Володимир Зеленський 12 лютого підписав Закон «Про основні засади житлової політики» (№ 4751-IX). Документ запроваджує нову модель державної житлової політики, яка передбачає розвиток соціального житла, цифровізацію черг і нові фінансові механізми для придбання або оренди житла.

🐱До речі, чи може когось здивувати домашній кіт? Навряд. Але коли кіт «живе» в мобільному банкінгу — це вже звучить цікавіше. Отож, сьогодні ми розповідаємо про популярного банківського маскота. Деталі за посиланням:

💡Черги відключень до кінця лютого

Є всі можливості зберегти до кінця лютого режим відключень е/е у 3−3,5 черги, який спостерігається зараз, за умови, що не буде нових пошкоджень енергооб’єктів, і з активністю сонця поліпшиться ситуація. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

🏚️«Фантомне» житло в архівах

Частина внутрішньо переміщених осіб стикається з відмовами у бронюванні коштів за програмою «єВідновлення» через технічні проблеми з державними реєстрами нерухомості. Причини читайте тут.

росія готує масштабну економічну пропозицію США

Кремль підготував пропозиції щодо широкої економічної співпраці зі США, які передбачають, зокрема, можливе повернення росії до розрахунків у доларах.

Як змінюються відсотки за депозитами

Після зниження облікової ставки Національним банком України з 15,5% до 15% на депозитному ринку почалися перші зміни. Водночас про системний перегляд ставок наразі не йдеться. Про це розповів директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв.

👨‍🦳Найвигідніші роки для розрахунку пенсії

Розмір пенсії в Україні залежить не лише від стажу, а й від того, які періоди роботи враховані під час розрахунку. Законодавство дозволяє майбутнім пенсіонерам впливати на цей показник , обираючи найбільш вигідні роки із найвищими доходами.

📑Уряд запускає нові програми

Кабінет Міністрів запускає систему підтримки ветеранів у пошуку роботи, опануванні нової професі ї, розвитку власної справи, житлових рішеннях та в громадах.

💌 День закоханих уже завтра — час для маленької магії. Ми підготували для вас особливу святкову гру — «Ваша кіно-валентинка до Дня закоханих» 🎬❤️ Це можливість отримати випадкову валентинку з культового фільму та подарувати собі або комусь особливому трішки романтики й тепла.

Натискайте кнопку — і на вас чекатиме фраза з великого кіно, яка, можливо, скаже саме те, що давно хотілося почути або надіслати близькій людині.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.