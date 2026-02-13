0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

День фінансів: нова житлова політика, «фантомне» житло, вигідний розрахунок пенсії

24
В п’ятницю, 13 лютого, Президент підписав закон про нову житлову політику, а Шмигаль розповів, які черги відключень чекають на українців до кінця лютого.
😎Перш ніж перейти до новин, хвилинку вашої уваги. Редакція Finance.ua дуже цінує своїх читачів. Разом з тим вважаємо, що важливо отримувати від вас зворотний зв’язок. Саме тому просимо пройти невеличке опитування. Воно знаходиться за цим посиланням.
🏆💰Також нагадаємо, що до FinYear 2026 залишаються лічені дні. Конференція FinYear 2026 відбудеться 20 лютого у Києві. Захід буде присвячений регуляторним змінам, законодавчим нововведенням та останнім інсайдам з банківської сфери. Хто виступить на заході та чого очікувати — читайте тут.
🏡Закон про нову житлову політику
Президент України Володимир Зеленський 12 лютого підписав Закон «Про основні засади житлової політики» (№ 4751-IX). Документ запроваджує нову модель державної житлової політики, яка передбачає розвиток соціального житла, цифровізацію черг і нові фінансові механізми для придбання або оренди житла.
🐱До речі, чи може когось здивувати домашній кіт? Навряд. Але коли кіт «живе» в мобільному банкінгу — це вже звучить цікавіше. Отож, сьогодні ми розповідаємо про популярного банківського маскота. Деталі за посиланням:

Про створення mono кота😸

💡Черги відключень до кінця лютого
Є всі можливості зберегти до кінця лютого режим відключень е/е у 3−3,5 черги, який спостерігається зараз, за умови, що не буде нових пошкоджень енергооб’єктів, і з активністю сонця поліпшиться ситуація. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.
🏚️«Фантомне» житло в архівах
Частина внутрішньо переміщених осіб стикається з відмовами у бронюванні коштів за програмою «єВідновлення» через технічні проблеми з державними реєстрами нерухомості. Причини читайте тут.
росія готує масштабну економічну пропозицію США
Кремль підготував пропозиції щодо широкої економічної співпраці зі США, які передбачають, зокрема, можливе повернення росії до розрахунків у доларах.
Як змінюються відсотки за депозитами
Після зниження облікової ставки Національним банком України з 15,5% до 15% на депозитному ринку почалися перші зміни. Водночас про системний перегляд ставок наразі не йдеться. Про це розповів директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв.
👨‍🦳Найвигідніші роки для розрахунку пенсії
Розмір пенсії в Україні залежить не лише від стажу, а й від того, які періоди роботи враховані під час розрахунку. Законодавство дозволяє майбутнім пенсіонерам впливати на цей показник, обираючи найбільш вигідні роки із найвищими доходами.
📑Уряд запускає нові програми
Кабінет Міністрів запускає систему підтримки ветеранів у пошуку роботи, опануванні нової професії, розвитку власної справи, житлових рішеннях та в громадах.
💌 День закоханих уже завтра — час для маленької магії. Ми підготували для вас особливу святкову гру — «Ваша кіно-валентинка до Дня закоханих» 🎬❤️ Це можливість отримати випадкову валентинку з культового фільму та подарувати собі або комусь особливому трішки романтики й тепла.
Натискайте кнопку — і на вас чекатиме фраза з великого кіно, яка, можливо, скаже саме те, що давно хотілося почути або надіслати близькій людині.

💝Отримати валентинку

За матеріалами:
Finance.ua
ЗеленськийНерухомістьПодатки
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems