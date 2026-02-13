До FinYear 2026 залишаються лічені дні: хто стане спікерами топ-івенту про інновації у банківській сфері Сьогодні 10:40

До FinYear 2026 залишаються лічені дні: хто стане спікерами топ-івенту про інновації у банківській сфері

Конференція FinYear 2026 відбудеться 20 лютого у Києві. Захід буде присвячений регуляторним змінам, законодавчим нововведенням та останнім інсайдам з банківської сфери. Розкажуть про це спікери, які найкраще знаються на темі — представники НБУ, банків та бізнесів.

Хто виступить на FinYear 2026?

Спікери готують доповіді як у форматі соло-виступів, так і в межах дискусій. У переліку експертів, які стануть важливою частиною конференції FinYear 2026:

Перший заступник Голови НБУ Сергій Ніколайчук із темою «Пріоритети НБУ: макрофінансова стабільність, стимулювання економічного відновлення, євроінтеграційні реформи».

Керуючий активами групи ICU в України Григорій Овчаренко з темою «Smart-інвестиції для бізнесу: максимізуйте прибуток від вільних ресурсів»

Народний депутат України IX скликання Ольга Василевська-Смаглюк, Директор Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ НБУ Сергій Савчук, СЕО Moneyveo Сергій Сінченко як учасники дискусії «Фінансовий ринок і небанківське кредитування 2026: регулювання, відповідальність і очікування споживачів у нових умовах».

Повний перелік спікерів та тем конференції доступний на сайті FinYear 2026

Загалом серед тем, які будуть у фокусі уваги експертів, опиняться зміни НБУ та їх вплив на розвиток малого та середнього бізнесу в Україні, підготовка компаній до перевірок регулятора, ШІ у фінсекторі, споживачі фінпослуг, бізнес банкінг та інші цифрові сервіси тощо.

Проводять конференцію вже традиційно портали Finance.ua та «Мінфін» за підтримки партнерів. Цьогоріч з організацією заходу допомагають:

Група ICU — понад 15 років ця незалежна інвестиційна група є найбільшим брокером на українському ринку державних облігацій, надає послуги з управління активами в Україні та приватним акціонерним капіталом, а також займається венчурними та фінтех-інвестиціями.

Monto — компанія, яка робить кредитування простим, надаючи швидку фінансову допомога онлайн з гарантією миттєвого отримання коштів навіть для тих, кому інші вже відмовили.

Що потрібно для участі в FinYear 2026?

Квиток на конференцію — це можливість отримати стратегії розвитку бізнесу з перших рук від регуляторів та експретів фінансового ринку. Для того, щоб стати частиною івенту, купуйте квитки на сайті заходу за посиланням

Учасники заходу отримають можливість переглянути презентації спікерів наживо та поставити їм питання. А також поспілкуватися з лідерами думок в зоні нетворкінгу за чашкою кави чи келихом ігристого. За результатами конференції учасники отримають відеозапис івенту. Важливо: онлайн-участь не передбачена.

Приходьте на конференцію, щоб не пропустити нагоду навчитися працювати з викликами та отримати вирішення для своїх запитів. До зустрічі на FinYear 2026!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.