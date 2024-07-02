День фінансів: нова фондова біржа, рейтинг країн за рівнем доходів, податки для ФОП у липні — Finance.ua

День фінансів: нова фондова біржа, рейтинг країн за рівнем доходів, податки для ФОП у липні Сьогодні 17:50

У вівторок, 2 липня, розповімо, як Україна опинилась в рейтингу країн з доходами вищими за середні та чому військовим можуть затримувати виплати.

Країна з доходами вищими за середні. Згідно із оприлюдненою Згідно із оприлюдненою класифікацію країн за рівнем доходу від Світового банку, Україна переведена в категорію країн з доходами вищими за середні. Підвищення рейтингу України стало результатом відновлення економічного зростання у 2023 році поряд із скороченням чисельності населення, яке скоротилося більш ніж на 15% з початку вторгнення росії.

Бронювання ФОПів. У період загальної мобілізації в Україні індивідуальні підприємці поки що не можуть отримати бронь для себе або своїх співробітників. Можливість оформлення броні для ФОПів з’явиться тільки після ухвалення спеціального законопроєкту про економічне бронювання. Однак навіть у цьому випадку ФОПи У період загальної мобілізації в Україні індивідуальні підприємці поки що не можуть отримати бронь для себе або своїх співробітників. Можливість оформлення броні для ФОПів з’явиться тільки після ухвалення спеціального законопроєкту про економічне бронювання. Однак навіть у цьому випадку ФОПи повинні будуть відповідати певним критеріям.

бронь від мобілізації для чиновників та працівників держпідприємств. Водночас уряд дозволив збільшити для чиновників та працівників держпідприємств.

копія військово-облікового документа, її можна отримати не витрачаючи час на черги до ЦНАПу чи ТЦК. Тепер копію документу До речі, якщо потрібна, її можна отримати не витрачаючи час на черги до ЦНАПу чи ТЦК. Тепер копію документу можна згенерувати за кілька кліків у застосунку Резерв+.

Податки для ФОП у липні. Наразі в Україні діють дві системи оподаткування для підприємців: спрощена і загальна. За невчасну сплату єдиного податку Наразі в Україні діють дві системи оподаткування для підприємців: спрощена і загальна. За невчасну сплату єдиного податку передбачені штрафи та пеня : до 30 календарних днів — 5%, а якщо вже понад 30 календарних днів — 10%.

Нова фондова біржа. Влада України Влада України розглядає можливість створення нової фондової біржі для забезпечення подальшого безперебійного функціонування вторинного ринку державних облігацій, тому що найбільша і найстаріша фондова біржа в країні ПФТС недостатньо капіталізована, і її власник підтвердив, що не вливатиме новий капітал.

Мінімальна зарплата в Польщі. З 1 січня мінімальна оплата праці за місяць в країні З 1 січня мінімальна оплата праці за місяць в країні становитиме 4626 злотих. За оцінками польського уряду, у 2025 році мінімальну заробітну плату отримуватимуть понад 3,1 мільйона працівників в Польщі.

три види допомоги. Додамо, що з 1 липня 2024 року українці в Польщі зможуть подати заявки на

критеріїв видачі Блакитної карти ЄС. Зі свого боку Італія, Греція та Нідерланди внесли зміни до

Тарифи на ЖКП. Народний депутат Олег Семінський Народний депутат Олег Семінський заявив , що до кінця року не очікується підвищення тарифів на газ, електроенергію та воду, незважаючи на натяки МВФ. Він також зазначив, що вартість видобутку газу дозволяє зберегти стабільні ціни на нього.

виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг. Крім того, Пенсійний фонд пропонує внести зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті ната пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг.

Купівля валюти українцями. За За даними НБУ, населення України в червні 2024 року продало комерційним банкам готівкову та безготівкову валюту на 1,483 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,456 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 972,3 млн доларів.

Зарплата військовослужбовців. Зарплата військовослужбовців відрізняється від зарплати найманих працівників, оскільки вони отримують щомісячне грошове забезпечення та додаткові премії. Проте бувають випадки, коли кошти на картку військових Зарплата військовослужбовців відрізняється від зарплати найманих працівників, оскільки вони отримують щомісячне грошове забезпечення та додаткові премії. Проте бувають випадки, коли кошти на картку військових нараховують із затримкою . Наприклад через відсутність коштів у бюджеті або неналежно сформовані запити на виплату зарплат військовими частинами.

До речі, Finance.ua поспілкувався з Олександром Бойко, головою SalesDoubler. Компанії, що спеціалізується на наданні комплексних рішень у сфері партнерського маркетингу. Він пояснив, як працюють CPA-мережі, та як на цьому заробляти:

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