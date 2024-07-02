Підприємці зможуть отримати бронь від мобілізації: які умови для ФОПів — Finance.ua
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Підприємці зможуть отримати бронь від мобілізації: які умови для ФОПів

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Підприємці зможуть отримати бронь від мобілізації: які умови для ФОПів
Підприємці зможуть отримати бронь від мобілізації: які умови для ФОПів
У період загальної мобілізації в Україні індивідуальні підприємці (ФОП) поки що не можуть отримати бронь для себе або своїх співробітників. Можливість оформлення броні для ФОПів з’явиться тільки після ухвалення спеціального законопроєкту про економічне бронювання. Однак навіть у цьому випадку ФОПи повинні будуть відповідати певним критеріям.
Про це йдеться в законопроєктах 11 331 і 11 331−2.
Моделі броні для підприємців передбачають, що фізична особа-підприємець зобов’язана щомісяця вносити 20 400 грн військового збору. Однак це не єдина умова. Також вимагається:
  • реєстрація за шість місяців і більше до дня набрання чинності законом;
  • щомісячний дохід не менше трикратного розміру збору за бронювання, тобто понад 61 200 грн на місяць.

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«У нас є цілі індустрії, де ФОПи є важливою складовою бізнес-процесів. Не бронювати їх, я вважаю, було б помилкою», — заявив один з авторів усіх трьох законопроєктів, голова комітету з економічного розвитку Верховної Ради Дмитро Наталуха («Слуга народу»).
За його словами, багато бізнесів втрачають гроші, а країна — податки через зриви контрактів і стурбованість іноземців щодо укладення нових з українцями.
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Поки жоден із законопроєктів не ухвалено, єдиний спосіб для ФОПів отримати відстрочку — це виконання оборонних замовлень або замовлень для місцевих органів влади та військових адміністрацій, необхідних для забезпечення обороноздатності країни. Однак такі ФОПи повинні мати укладені договори з державними замовниками та підтвердження їх виконання.
За матеріалами:
Фокус
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