Податки для ФОП у липні: скільки доведеться платити і якими будуть санкції за несплату — Finance.ua

Податки для ФОП у липні: скільки доведеться платити і якими будуть санкції за несплату Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

Податки для ФОП у липні: скільки доведеться платити і якими будуть санкції за несплату

Єдиний податок для 1 та 2 груп прив’язаний до мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який на сьогодні становить 3 028 грн.

Про це пише Dev.ua.

В липні розміри мінімального та максимального ЄСВ залишаться без змін:

мінімальний розмір ЄСВ становить 22% від мінімальної зарплати — 1 760 грн за місяць,

максимальний розмір ЄСВ становить 22% від 15 мінімальних зарплат — 26 400 грн за місяць.

Тобто коли йдеться про єдиний податок (ЄП), то в липні:

ФОП 1 групи сплачує 302,80 грн — це 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

ФОП 2 групи сплачує 1 600 грн — це 20% від мінімальної зарплати;

ФОП 3 групи має фіксований ЄП на рівні 2023 року — це 3% від доходів для платників ПДВ та 5% від доходів — для неплатників ПДВ.

За невчасну сплату єдиного податку передбачені штрафи та пеня: до 30 календарних днів — 5%, а якщо вже понад 30 календарних днів — 10%.

Читайте також Податкова отримає доступ до банківських рахунків українців за кордоном

Наразі в Україні діють дві системи оподаткування для підприємців: спрощена і загальна. Спрощена система має іншу ставку єдиного податку та передбачає певні обмеження залежно від групи. Якщо ж перевищити встановлені ліміти доходів, ФОП може бути переведений на загальну систему оподаткування.

Таким чином, у липні ці ліміти для підприємців не повинні перевищувати такі суми:

річний дохід для платників 1 групи (167 розмірів мінімальної зарплати) — 1 336 000 грн,

річний дохід для платників 2 групи (834 розміри мінімальної зарплати) — 6 672 000 грн,

річний дохід для платників 3 групи (1 167 розмірів мінімальної зарплати) — 9 336 000 грн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.