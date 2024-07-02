Податки для ФОП у липні: скільки доведеться платити і якими будуть санкції за несплату — Finance.ua
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Податки для ФОП у липні: скільки доведеться платити і якими будуть санкції за несплату

Особисті фінанси
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Податки для ФОП у липні: скільки доведеться платити і якими будуть санкції за несплату
Податки для ФОП у липні: скільки доведеться платити і якими будуть санкції за несплату
Єдиний податок для 1 та 2 груп прив’язаний до мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який на сьогодні становить 3 028 грн.
Про це пише Dev.ua.
В липні розміри мінімального та максимального ЄСВ залишаться без змін:
  • мінімальний розмір ЄСВ становить 22% від мінімальної зарплати — 1 760 грн за місяць,
  • максимальний розмір ЄСВ становить 22% від 15 мінімальних зарплат — 26 400 грн за місяць.
Тобто коли йдеться про єдиний податок (ЄП), то в липні:
  • ФОП 1 групи сплачує 302,80 грн — це 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
  • ФОП 2 групи сплачує 1 600 грн — це 20% від мінімальної зарплати;
  • ФОП 3 групи має фіксований ЄП на рівні 2023 року — це 3% від доходів для платників ПДВ та 5% від доходів — для неплатників ПДВ.
За невчасну сплату єдиного податку передбачені штрафи та пеня: до 30 календарних днів — 5%, а якщо вже понад 30 календарних днів — 10%.
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Наразі в Україні діють дві системи оподаткування для підприємців: спрощена і загальна. Спрощена система має іншу ставку єдиного податку та передбачає певні обмеження залежно від групи. Якщо ж перевищити встановлені ліміти доходів, ФОП може бути переведений на загальну систему оподаткування.
Таким чином, у липні ці ліміти для підприємців не повинні перевищувати такі суми:
  • річний дохід для платників 1 групи (167 розмірів мінімальної зарплати) — 1 336 000 грн,
  • річний дохід для платників 2 групи (834 розміри мінімальної зарплати) — 6 672 000 грн,
  • річний дохід для платників 3 групи (1 167 розмірів мінімальної зарплати) — 9 336 000 грн.
За матеріалами:
dev.ua
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