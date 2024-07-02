Копію військово-облікового документа можна згенерувати у Резерв+ — Finance.ua
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Копію військово-облікового документа можна згенерувати у Резерв+

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Копію військово-облікового документа можна згенерувати у Резерв+
Копію військово-облікового документа можна згенерувати у Резерв+
Якщо потрібна копія військово-облікового документа, її можна отримати не витрачаючи час на черги до ЦНАПу чи ТЦК.
Тепер копію документу можна згенерувати за кілька кліків у застосунку Резерв+.
«З 18 червня військово-обліковий документ у Резерв+ отримав таку саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток чи тимчасове посвідчення», — зазначають у Міноборони України.
Тому його копію можна використовувати у всіх ситуаціях, де це необхідно. Наприклад, при прийомі на роботу або отриманні послуг у ЦНАПі.
Розповідаємо, як згенерувати військово-обліковий документ у Резерв+:
  1. Зайдіть до Резерв+ та оновіть дані.
  2. Отримайте документ з QR-кодом.
  3. Натисніть на три крапки біля документа.
  4. Оберіть «Завантажити PDF».
  5. Збережіть PDF-файл на Google Drive або відправте собі у месенджер чи на мейл.
  6. Роздрукуйте і подавайте всюди, де він необхідний.

Довідка Finance.ua:

  • раніше повідомлялося, що розробка мобільного застосунку «Резерв+», яка дає можливість військовозобовʼязаним оновити свої облікові дані та отримати інформацію щодо себе в реєстрі «Оберіг», обійшлася у 3,4 млн грн ($86 тис.);
  • відтепер у застосунку Резерв+ можна побачити актуальний статус бронювання. Він вже відображається у понад 340 тисяч українців. Що означають статуси при оновленні даних Резерв+ і як діяти, щоб їх змінити — розповіли тут.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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