Копію військово-облікового документа можна згенерувати у Резерв+ — Finance.ua

Копію військово-облікового документа можна згенерувати у Резерв+ Сьогодні 15:12

Копію військово-облікового документа можна згенерувати у Резерв+

Якщо потрібна копія військово-облікового документа, її можна отримати не витрачаючи час на черги до ЦНАПу чи ТЦК.

Тепер копію документу можна згенерувати за кілька кліків у застосунку Резерв+.

«З 18 червня військово-обліковий документ у Резерв+ отримав таку саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток чи тимчасове посвідчення», — зазначають у Міноборони України.

Тому його копію можна використовувати у всіх ситуаціях, де це необхідно. Наприклад, при прийомі на роботу або отриманні послуг у ЦНАПі.

Розповідаємо, як згенерувати військово-обліковий документ у Резерв+:

Зайдіть до Резерв+ та оновіть дані. Отримайте документ з QR-кодом. Натисніть на три крапки біля документа. Оберіть «Завантажити PDF». Збережіть PDF-файл на Google Drive або відправте собі у месенджер чи на мейл. Роздрукуйте і подавайте всюди, де він необхідний.

Довідка Finance.ua:

раніше повідомлялося, що розробка мобільного застосунку «Резерв+», яка дає можливість військовозобовʼязаним оновити свої облікові дані та отримати інформацію щодо себе в реєстрі «Оберіг», обійшлася у 3,4 млн грн ($86 тис.);

відтепер у застосунку Резерв+ можна побачити актуальний статус бронювання. Він вже відображається у понад 340 тисяч українців. Що означають статуси при оновленні даних Резерв+ і як діяти, щоб їх змінити — розповіли тут.



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