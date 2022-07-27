День фінансів: НБУ розширив для банків можливість продажу готівкової валюти, мораторій на стягнення боргів за комуналку — Finance.ua

День фінансів: НБУ розширив для банків можливість продажу готівкової валюти, мораторій на стягнення боргів за комуналку Вчора 17:50

В середу, 27 липня, йшлося про нові можливості продажу готівкової валюти та ухвалення мораторію на стягнення боргів за комуналку.

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