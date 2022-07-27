Які є підстави для позапланових перевірок Держпраці — Finance.ua

Які є підстави для позапланових перевірок Держпраці
У Держпраці розповіли, які позапланові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються у період дії воєнного стану.
Серед них:
- за зверненням фізичної особи (осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності);
- за дорученням Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;
- настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання;
- за зверненням посадових осіб органів місцевого самоврядування про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства;
- за зверненням Київської міської військової адміністрації або обласної військової адміністрації;
- у зв’язку з невиконанням суб’єктом господарювання приписів про усунення порушень вимог законодавства, виданих після 1 травня 2022 року.
Довідка Finance.ua:
- з 19 липня скасовано мораторій на проведення Держпраці заходів контролю;
- внесені зміни передбачають, зокрема, що у період дії воєнного стану інспектори праці можуть здійснювати інспектування роботодавців з питань: додержання вимог Закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»; законності припинення трудових договорів; виявлення неоформлених трудових відносин;
- з початку війни до Держпраці надійшли тисячі звернень громадян щодо порушення їх трудових прав. Найчастіше працівники звертаються з питань оплати праці, незаконного звільнення або призупинення дії трудового договору, примусового надання відпусток без збереження заробітної плати тощо.
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