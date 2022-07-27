Які є підстави для позапланових перевірок Держпраці — Finance.ua
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Які є підстави для позапланових перевірок Держпраці

Особисті фінанси
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Які є підстави для позапланових перевірок Держпраці
Які є підстави для позапланових перевірок Держпраці
У Держпраці розповіли, які позапланові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються у період дії воєнного стану.
Серед них:
  • за зверненням фізичної особи (осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності);
  • за дорученням Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;
  • настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання;
  • за зверненням посадових осіб органів місцевого самоврядування про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства;
  • за зверненням Київської міської військової адміністрації або обласної військової адміністрації;
  • у зв’язку з невиконанням суб’єктом господарювання приписів про усунення порушень вимог законодавства, виданих після 1 травня 2022 року.

Довідка Finance.ua:

  • з 19 липня скасовано мораторій на проведення Держпраці заходів контролю;
  • внесені зміни передбачають, зокрема, що у період дії воєнного стану інспектори праці можуть здійснювати інспектування роботодавців з питань: додержання вимог Закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»; законності припинення трудових договорів; виявлення неоформлених трудових відносин;
  • з початку війни до Держпраці надійшли тисячі звернень громадян щодо порушення їх трудових прав. Найчастіше працівники звертаються з питань оплати праці, незаконного звільнення або призупинення дії трудового договору, примусового надання відпусток без збереження заробітної плати тощо.
За матеріалами:
Finance.ua
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