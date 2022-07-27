Україна підтвердила поновлення роботи трьох портів — Finance.ua

Україна підтвердила поновлення роботи трьох портів Вчора 15:00 — Казна та Політика

У Чорному морі відновлено роботу трьох українських портів.

Про це йдеться на сторінці ВМС Збройних сил України у Facebook

Зазначається, що у зв’язку з підписанням угоди про розблокування українських портів для експорту зерна відновлено роботу в Одеському та Чорноморському портах, а також у порту «Південний». Вихід та захід суден у морські порти здійснюватиметься шляхом формування каравану, який супроводжуватиме корабель лідирування.

Цьому передує клопітка робота спеціалістів-гідрографів.

«Щоб досягти кінцевої мети, у тісному тандемі працюють фахівці Центру навігації, гідрографії та гідрометеорології ВМС ЗС України та філії державної установи «Одеський район Держгідрографії», — йдеться в повідомленні.

Як зазначив начальник філії Ігор Тимчук, сьогодні проводимо спільну роботу щодо навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки судноплавства в одному з портів Одеської області. Насамперед — це роботи, які визначають безпечні шляхи для руху суден, які перевозитимуть українське зерно.

Військові та цивільні спеціалісти ретельно проводять пошук підводних об’єктів, встановлюють спеціальні засоби навігаційного обладнання, які допоможуть безпеці судноплавства. Також продовжуються гідрографічні промірні роботи — визначення глибини, підхідних каналів та рекомендованих шляхів.

«Тому, як бачимо, незалежно від дій, які вчиняє агресор, наші військові продовжують виконувати свою роботу на всіх напрямках, зокрема, щоб відновити функціонування судноплавства, щоб уникнути світової продовольчої кризи», — йдеться у повідомленні.

Одеський район Держгідрографії є філією Державної установи «Держгідрографія». Завданням філії є надання гідрографічних та навігаційних послуг для забезпечення безпеки мореплавання у морському регіоні та на внутрішніх водних шляхах у зоні її відповідальності.

УНІАН За матеріалами:

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