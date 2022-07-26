"Нафтогаз" не погасив борг і оголосив дефолт за облігаціями — Finance.ua
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"Нафтогаз" не погасив борг і оголосив дефолт за облігаціями

Фондовий ринок
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Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" оголосила дефолт за єврооблігаціями.
Про це повідомляє «Нафтогаз».
Повідомляється, що станом на 26 липня 2022 року сплив термін виплат "Нафтогазу" власникам єврооблігацій.
У компанії відзначили, що минулого тижня Кабмін зобов’язав НАК робити дії по єврооблігаціях лише після окремого погодження з урядом. Керівництво заздалегідь звернулося за узгодженням виплат за єврооблігаціями, оскільки на рахунках було достатньо коштів. Однак не отримало дозволу провести їх.
Дефолт "Нафтогазу" позбавляє компанію доступу до міжнародного ринку капіталу.
Нагадаємо, ми писали, що Кабмін вимагає від «Нафтогазу» почати другий раунд переговорів з інвесторами щодо реструктуризації боргу. Щоб зберегти на рахунках кошти для закупівлі газу на зиму.
До цього Україна домовилася відстрочити виплати інвесторам «Укравтодору» і «Укренерго» до кінця 2024 року.
За матеріалами:
РБК-Україна
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