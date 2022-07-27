Як запуск зернового коридору вплине на курс долара: прогноз експерта — Finance.ua
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Як запуск зернового коридору вплине на курс долара: прогноз експерта

Валюта
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Як запуск зернового коридору вплине на курс долара: прогноз експерта
Як запуск зернового коридору вплине на курс долара: прогноз експерта
Цього тижня має стартувати експорт зерна морським коридором з України. 22 липня у Стамбулі представники України, Туреччини, ООН та Росії підписали низку угод для зняття блокади українських портів. Запуск цього процесу дозволить Україні отримати валютний виторг.
Економічний експерт Данило Монін розповів, яким буде курс долара у разі повноцінної роботи зернового експорту та якщо його запустити не вдасться.
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За його словами, морський експорт зерна може стабілізувати курс валют, хоча й не варто очікувати від нього надто багато.

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«Крім зерна є ще багато факторів, що впливають на курс — перекази з-за кордону або, особливо, фінансова допомога, ситуація з якою поки що незрозуміла. І в цьому сенсі експорт зерна не є найголовнішим», — вважає експерт.
За прогнозом Данила Моніна, у разі повноцінного запуску зернового експорту морем, у серпні курс долара не зросте більше ніж 38-39 гривень, якщо ж експорту не буде, або він працюватиме з перебоями через обстріли росії, за долар будуть віддавати не менше ніж 40 гривень, а може й більше.

Довідка Finance.ua:

  • Україна не потрапила до рейтингу країн із найбільш недооціненими та переоціненими валютами, який складається на підставі так званого індексу Біг Мака. Експерти не змогли оцінити «реальну» вартість гривні через війну;
  • після рішення НБУ підняти офіційний курс на 25% до 36,57 гривень за долар ринковий курс має стабілізуватися. Однак для цього знадобиться кілька тижнів.
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