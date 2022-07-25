Что будет с долларом после повышения официального курса НБУ на 25% — прогноз
После решения НБУ поднять официальный курс на 25% до 36,57 гривен за доллар рыночный курс должен стабилизироваться. Для этого понадобится несколько недель.
Об этом рассказал глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий.
«Теперь, когда курс приведен в соответствие с рыночными реалиями, можно ожидать сбалансирования валютного рынка, ведь многие экспортеры, которые в последние месяцы придерживали доллары, не желая их менять по смехотворному курсу, придут на рынок с продажей заработанной валюты», — сказал он.
По его словам, «если все убедятся, что валютный рынок сбалансирован, для чего потребуется несколько недель, и что он будет держаться на таком уровне достаточно долго, то не исключено, что восстановится спрос на ОВГЗ среди иностранцев».
Паращий отметил, что Минфин для этого уже сделал важный шаг, подняв ставки по годовым ОВГЗ с 11% до 14%. Возобновление спроса на бумаги среди нерезидентов, как считает собеседник, позволит Нацбанку возобновить наращивание золотовалютных резервов, а правительству — привлекать деньги на открытом рынке.
В то же время аналитик считает решение девальвировать гривну только через 5 месяцев после заморозки запоздалым, поскольку для поддержки «неадекватного реалиям» официального курса (29,25 гривны/доллар при рыночном 36-37 гривен/доллар) было израсходовано почти 12 млрд долларов из резервов.
Справка Finance.ua:
- НБУ установил официальный курс гривны по отношению к доллару США 36,5686 грн/долл. США;
- Как пояснил регулятор, официальный курс гривны к доллару США и дальше будет оставаться фиксированным. Изменен только его уровень — до 36,57 грн/долл. США. Это необходимо, чтобы поддержать устойчивость экономики во время войны;
- коррекция официального курса гривны на 25% обусловит около 2-3 процентных пунктов общего уровня инфляции, причем топливо обусловит 0,6-0,8 п.п.
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