Что будет с долларом после повышения официального курса НБУ на 25% — прогноз — Finance.ua
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Что будет с долларом после повышения официального курса НБУ на 25% — прогноз

Валюта
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После решения НБУ поднять официальный курс на 25% до 36,57 гривен за доллар рыночный курс должен стабилизироваться. Для этого понадобится несколько недель.
Об этом рассказал глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий.
«Теперь, когда курс приведен в соответствие с рыночными реалиями, можно ожидать сбалансирования валютного рынка, ведь многие экспортеры, которые в последние месяцы придерживали доллары, не желая их менять по смехотворному курсу, придут на рынок с продажей заработанной валюты», — сказал он.
По его словам, «если все убедятся, что валютный рынок сбалансирован, для чего потребуется несколько недель, и что он будет держаться на таком уровне достаточно долго, то не исключено, что восстановится спрос на ОВГЗ среди иностранцев».
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Паращий отметил, что Минфин для этого уже сделал важный шаг, подняв ставки по годовым ОВГЗ с 11% до 14%. Возобновление спроса на бумаги среди нерезидентов, как считает собеседник, позволит Нацбанку возобновить наращивание золотовалютных резервов, а правительству — привлекать деньги на открытом рынке.
В то же время аналитик считает решение девальвировать гривну только через 5 месяцев после заморозки запоздалым, поскольку для поддержки «неадекватного реалиям» официального курса (29,25 гривны/доллар при рыночном 36-37 гривен/доллар) было израсходовано почти 12 млрд долларов из резервов.

Справка Finance.ua:

  • НБУ установил официальный курс гривны по отношению к доллару США 36,5686 грн/долл. США;
  • Как пояснил регулятор, официальный курс гривны к доллару США и дальше будет оставаться фиксированным. Изменен только его уровень — до 36,57 грн/долл. США. Это необходимо, чтобы поддержать устойчивость экономики во время войны;
  • коррекция официального курса гривны на 25% обусловит около 2-3 процентных пунктов общего уровня инфляции, причем топливо обусловит 0,6-0,8 п.п.
Приглашаем принять участие в Валютном форуме 2022 года. Поговорим о курсовых прогнозах и особенностях ведения ВЭД во время войны.
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По материалам:
РБК-Україна
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