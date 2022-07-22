В НБУ объяснили, как изменение официального курса гривны повлияет на простых граждан — Finance.ua
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В НБУ объяснили, как изменение официального курса гривны повлияет на простых граждан

Личные финансы
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В НБУ объяснили, как изменение официального курса гривны повлияет на простых граждан
В НБУ объяснили, как изменение официального курса гривны повлияет на простых граждан
Изменение Национальным банком официального курса гривны по отношению к доллару будет иметь определенное влияние на украинцев в зависимости от того, как они получают доходы.
Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в эфире всеукраинского телемарафона.
«Для обычных граждан — зависит от того, в каком виде они получают доходы, какие товары они покупают — конечно, это решение будет иметь определенные эффекты. Для тех граждан, которые получают доходы в гривне, стоимость жизни несколько вырастет из-за определенного переноса коррекции обменного курса на цены, на инфляцию, хотя, по нашему мнению, по нашим оценкам, этот перенос не будет значительным — у нас инфляция гораздо больше повышается из-за эффектов войны на предложение товаров, на стоимость логистики, на стоимость товаров на мировых товарных рынках», — сказал Николайчук.
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По его словам, при этом для граждан, которые, например, продают свои товары и услуги на зарубежных рынках и получают поступления в иностранной валюте, эквивалент их доходов в гривне вырастет.
Николайчук подчеркнул, что Нацбанку будет легче удерживать ситуацию на валютном рынке сбалансированной, и это решение в том числе направлено на избежание макрофинансовой дестабилизации.
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«Так же и для бюджета это решение достаточно выгодно, поскольку бюджет часть своих доходов получает от налогов на импорт, понимая, что импорт в гривневом эквиваленте вырастет, его стоимость, больше будут и доходы бюджета. Так же сейчас правительство получает значительную часть своего финансирования в виде средств от официальных партнеров в качестве кредитов, грантов в валюте и, собственно, в гривневом эквиваленте из-за нашего решения его возможности финансировать дефицит бюджета за счет внешних ресурсов растут», — отметил замглавы НБУ.

Справка Finance.ua:

  • НБУ установил официальный курс гривны по отношению к доллару США 36,5686 грн/долл. США;
  • как объяснил регулятор, официальный курс гривны к доллару США и дальше будет оставаться фиксированным. Изменен только его уровень — до 36,57 грн/долл. США. Это необходимо, чтобы поддержать устойчивость экономики во время войны;
  • коррекция официального курса гривны на 25% обусловит около 2-3 процентных пунктов общего уровня инфляции, причем топливо обусловит 0,6-0,8 п.п.
Приглашаем принять участие в Валютном форуме 2022. Поговорим о курсовых прогнозах и особенностях ведения ВЭД во время войны.
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По материалам:
УНІАН
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