Зимой прогнозируют дефицит и рост цен
В Украине аналитики предупреждают о возможном сезонном подорожании отдельных продуктов уже этой зимой.
Наибольшие риски касаются товаров, зависящих от стабильных запасов и условий хранения, а также имеющих ограниченное предложение из-за сокращения производства.
По оценкам экспертов аграрного рынка, наиболее вероятным кандидатом на подорожание являются овощи длительного хранения — прежде всего лук и морковь. Формирование запасов в этом году происходило в условиях нестабильной погоды, уменьшения площадей под отдельными культурами и высоких затрат на логистику. Поэтому предложение может оказаться недостаточным, а цены — вырасти уже в декабре.
Определенное давление на рынок ожидается и в молочном секторе. Производители сообщают о росте себестоимости из-за более дорогих кормов, энергоносителей и транспорта. В зимний период, когда производство молока традиционно снижается, подорожание может затронуть масло, сыры и сливки.
Напомним, ситуация усложняется логистическими рисками и высокими затратами на хранение. Любые перебои в поставках или снижение запасов могут вызвать краткосрочный дефицит и дополнительный скачок цен.
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