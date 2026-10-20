Зимой прогнозируют дефицит и рост цен

В Украине аналитики предупреждают о возможном сезонном подорожании отдельных продуктов уже этой зимой.

Наибольшие риски касаются товаров, зависящих от стабильных запасов и условий хранения, а также имеющих ограниченное предложение из-за сокращения производства.

По оценкам экспертов аграрного рынка, наиболее вероятным кандидатом на подорожание являются овощи длительного хранения — прежде всего лук и морковь. Формирование запасов в этом году происходило в условиях нестабильной погоды, уменьшения площадей под отдельными культурами и высоких затрат на логистику. Поэтому предложение может оказаться недостаточным, а цены — вырасти уже в декабре.

Определенное давление на рынок ожидается и в молочном секторе. Производители сообщают о росте себестоимости из-за более дорогих кормов, энергоносителей и транспорта. В зимний период, когда производство молока традиционно снижается, подорожание может затронуть масло, сыры и сливки.