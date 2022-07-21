В "Приватбанке" обнародовали новый курс валют — Finance.ua

В "Приватбанке" обнародовали новый курс валют
Курс гривны к наличному доллару у «Приватбанка» укрепился на 30 копеек — до 36,80 грн/долл.
Относительно евро курс остался на уровне предыдущего дня — 37,50 грн/евро.
Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,30 грн за долл., евро — 36,20 грн за евро.
Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 36,10 грн, на евровые — 36,90 грн.
Напомним, НБУ установил официальный курс гривны по отношению к доллару США 36,5686 грн/долл. США. Как сообщил Глава НБУ Кирилл Шевченко, фиксация курса гривны на уровне 29,25 грн за 1 дол. США в начале войны помогли обеспечить стабильную работу финансовой системы.
По оценкам Национального банка, коррекция обменного курса увеличит приток и соответственно продажу валютной выручки экспортерами, минимизирует спекулятивную составляющую поведения участников рынка и позволит стабилизировать курсовые ожидания.
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