В "Приватбанке" обнародовали новый курс валют — Finance.ua

В "Приватбанке" обнародовали новый курс валют Сегодня 11:51 — Валюта

Курс гривны к наличному доллару у «Приватбанка» укрепился на 30 копеек — до 36,80 грн/долл.

Относительно евро курс остался на уровне предыдущего дня — 37,50 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,30 грн за долл., евро — 36,20 грн за евро.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 36,10 грн, на евровые — 36,90 грн.

Напомним, НБУ установил официальный курс гривны по отношению к доллару США 36,5686 грн/долл. США. Как сообщил Глава НБУ Кирилл Шевченко, фиксация курса гривны на уровне 29,25 грн за 1 дол. США в начале войны помогли обеспечить стабильную работу финансовой системы.

По оценкам Национального банка, коррекция обменного курса увеличит приток и соответственно продажу валютной выручки экспортерами, минимизирует спекулятивную составляющую поведения участников рынка и позволит стабилизировать курсовые ожидания.

Приглашаем принять участие в Валютном форуме 2022. Поговорим о курсовых прогнозах и особенностях ведения ВЭД во время войны.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.