Зростання офіційного курсу долара допоможе українським аграріям — Finance.ua

Зростання офіційного курсу долара допоможе українським аграріям Вчора 09:12 — Аграрний ринок

Зростання офіційного курсу долара допоможе українським аграріям

Рішення Національного банку України щодо підняття офіційного курсу долара до гривні дасть змогу аграріям не втрачати дохід на суттєвій різниці офіційного та комерційного курсу валют.

Про це говориться у повідомленні Всеукраїнської Аграрної Ради.

Як зазначається, від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року НБУ своєю постановою зобов’язав купівлю банками іноземної валюти у експортерів за офіційним курсом 29,25 грн/$. Тоді як комерційний курс, за яким купували валюту експортери та громадяни, становив близько 36 грн/$. Водночас продавати валютну виручку аграрії мали за офіційним курсом, який суттєво менший за справжній.

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«На тлі скорочення прибутків аграріїв через низькі закупівельні ціни на продукцію, окуповані та заміновані землі, стрімке здорожчання логістики, обладнання та матеріалів для ведення сільського господарства занижений курс долара забирав тільки під час валютних операцій 20% доходу фермера», — пояснюють в об’єднанні.

Нагадаємо, 21 липня 2022 року НБУ скоригував офіційний курс гривні до 36,5686 грн. Цей крок дасть змогу збільшити конкурентоспроможність українських виробників, зблизити курсові умови для різних груп бізнесу та населення та підтримати стійкість економіки в умовах війни.

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