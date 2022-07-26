Зростання офіційного курсу долара допоможе українським аграріям — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зростання офіційного курсу долара допоможе українським аграріям

Аграрний ринок
212
Зростання офіційного курсу долара допоможе українським аграріям
Зростання офіційного курсу долара допоможе українським аграріям
Рішення Національного банку України щодо підняття офіційного курсу долара до гривні дасть змогу аграріям не втрачати дохід на суттєвій різниці офіційного та комерційного курсу валют.
Про це говориться у повідомленні Всеукраїнської Аграрної Ради.
Як зазначається, від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року НБУ своєю постановою зобов’язав купівлю банками іноземної валюти у експортерів за офіційним курсом 29,25 грн/$. Тоді як комерційний курс, за яким купували валюту експортери та громадяни, становив близько 36 грн/$. Водночас продавати валютну виручку аграрії мали за офіційним курсом, який суттєво менший за справжній.
Читайте також
«На тлі скорочення прибутків аграріїв через низькі закупівельні ціни на продукцію, окуповані та заміновані землі, стрімке здорожчання логістики, обладнання та матеріалів для ведення сільського господарства занижений курс долара забирав тільки під час валютних операцій 20% доходу фермера», — пояснюють в об’єднанні.
Нагадаємо, 21 липня 2022 року НБУ скоригував офіційний курс гривні до 36,5686 грн. Цей крок дасть змогу збільшити конкурентоспроможність українських виробників, зблизити курсові умови для різних груп бізнесу та населення та підтримати стійкість економіки в умовах війни.

Дізнатись актуальну інформацію про курси валют в Україні

За матеріалами:
AgroPortal.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.