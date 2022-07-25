Як зернова угода вплине на ціни: прогноз Мінагрополітики — Finance.ua

Як зернова угода вплине на ціни: прогноз Мінагрополітики Вчора 16:35 — Казна та Політика

На світові ціни на зерно впливають декілька факторів. Зернова угода та відкриття українських портів для експорту — це один з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву міністра аграрної політики Миколи Сольського під час брифінгу, який транслювався на Youtube

«Відкриття портів — це один з факторів у світі, який зараз впливають на ціну зерна. Їх декілька, і всі вони надзвичайно важливі. Український фактор — один з них, один з найважливіших», — сказав він.

Сольський нагадав, що після підписання угоди 22 липня ціни на зерно на біржі впали на 3-4 долари. «Другий фактор, який впливає на підняття ціни — велика засуха в Європі, в тому числі в сусідніх наших країнах: Румунія, Угорщина», — повідомив він.

Міністр також сказав що, країни, які поповнюють резерви, цьому році закуплять ще більше зерна, і це вплине на зростання ціни.

Водночас будуть штовхати ціни вниз очікування великого врожаю в Бразилії, можливість США зменшити відсоток біоетанолу в бензині

«Як це на всіх цих ринках відбуватиметься — досить важко спрогнозувати. Моя особиста думка — ціна має ризик дещо глобально зменшитися», — сказав міністр та додав, що для українських фермерів вона буде зростати за рахунок падіння вартості логістики.

Сольський підтвердив, що потужності трьох портів дозволяють експортувати приблизно 3 млн тонн зерна на місяць. «Це на 99% буде зерно фермерів, яким будуть займатися в першу чергу приватні структури», — сказав він.

За його словами, попередні оцінки показують, що це дасть приблизно 1 млрд доларів валютної виручки на місяць.

Як повідомляло, 22 липня Україна, Росія, ООН і Туреччина підписали угоду, яке розблокує експорт українського зерна по Чорному морю.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.