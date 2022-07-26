Украина вылетела из списков "индекса Биг Мака": The Economist не смог оценить курс гривни — Finance.ua

Украина вылетела из списков "индекса Биг Мака": The Economist не смог оценить курс гривни Сегодня 15:32 — Валюта

Украина вылетела из списков "индекса Биг Мака": The Economist не смог оценить курс гривни

Украина не попала в рейтинг стран с самыми недооцененными и переоцененными валютами, который составляется на основании так называемого индекса Биг Мака. Эксперты не смогли оценить «реальную» стоимость гривни из-за войны.

В данных журнала The Economist за июль 2022 года отсутствует не только гривня, но и российский рубль. McDonald’s полностью прекратил работу в стране-агрессоре.

При этом аналитики установили, что самой переоцененной валютой в мире является швейцарский франк (+30,3%). На втором и третьем месте — норвежская крона (+21,6%) и уругвайский песо (+18,1%) соотвественно.

Наиболее недооцененной валютой стал венесуэльский боливар (-65,8%). На втором месте по недооцененности — румынский лей (-55,7%), а на третьем — индонезийская рупия (-54,6%).

The Economist рассчитывает «индекс Биг Мака» еще с 1986 года. В основе подсчетов лежит стоимость классического бургера из McDonald’s в разных странах. Выбор именно этого блюда объясняют тем, что «Биг Мак» можно рассматривать как своеобразный аналог продуктовой корзины — в его состав входят хлеб, мясо и овощи.

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В качестве «нулевой отметки» берется цена «Биг Мака» в США. Предполагается, что при «справедливом курсе» бургер должен стоить столько же в любой стране мира.

С американским прайсом сравнивают цену, которая установлена в национальной валюте страны. Эту сумму переводят в доллары по текущему курсу. И если полученное число оказывается выше цены «Биг Мака» в США, валюта страны считается переоцененной, если ниже — недооцененной.

Обозреватель По материалам:

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