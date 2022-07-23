Что может быть с курсом доллара в дальнейшем: ответ НБУ — Finance.ua

Что может быть с курсом доллара в дальнейшем: ответ НБУ Сегодня 21:00 — Валюта

Что может быть с курсом доллара в дальнейшем: ответ НБУ

Национальный банк после повышения официального курса на 25% до 36,6 гривен будет держать фиксированный курс и дальше. Последующая девальвация возможна при ухудшении ситуации.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в ходе дискуссии, организованной Киевской школой экономики.

«На ближайшее время мы будем удерживать фиксированный обменный курс. Дальше у нас может быть ситуация, когда должна быть ситуация сбалансированности рынка, и ситуация, в которой курс может двигаться в обе стороны», — сказал он.

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По его словам, курс гривны к доллару может укрепляться прежде всего за счет налаживания экспорта. Также это может произойти из-за увеличения объемов международной помощи, сказал он и добавил, что «на второе полугодие запланированы достаточно неплохие» показатели.

В то же время он не исключил, что НБУ может снова прибегнуть к девальвации гривны. «Но это будет происходить в том случае, если все меры, предпринимаемые украинскими властями, будут не столь эффективными и тот запас прочности, который сформирован, тоже начнет иссякать», — сказал замглавы НБУ.

Николайчук убежден, что сейчас запас прочности позволяет держать фиксированный курс на уровне 36,6 гривны за доллар.

«В ближайшее время у нас курс будет точно оставаться фиксированным», — сказал он.

Справка Finance.ua:

НБУ установил официальный курс гривны по отношению к доллару США 36,5686 грн/долл. США;

как пояснил регулятор, официальный курс гривны к доллару США и дальше будет оставаться фиксированным. Изменен только его уровень — до 36,57 грн/долл. США. Это необходимо, чтобы поддержать устойчивость экономики во время войны;

коррекция официального курса гривны на 25% обусловит около 2-3 процентных пунктов общего уровня инфляции, причем топливо обусловит 0,6-0,8 п.п.

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