«Нафтогаз» вирішив запропонувати кредиторам відстрочку виплат за євробондами — Finance.ua
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«Нафтогаз» вирішив запропонувати кредиторам відстрочку виплат за євробондами

Фондовий ринок
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«Нафтогаз» вирішив запропонувати кредиторам відстрочку виплат за євробондами
«Нафтогаз» вирішив запропонувати кредиторам відстрочку виплат за євробондами
НАК «Нафтогаз України» запропонує кредиторам відстрочку виплат за єврооблігаціями. Про це повідомили у компанії.
«Нафтогаз невідкладно запропонує нову угоду з отримання згоди держателів єврооблігацій на відтермінування виплат... Нафтогаз працює з усіма зацікавленими сторонами, аби отримати згоду держателів єврооблігацій», — йдеться у повідомленні.
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«Цей процес має бути частиною спільних дій уряду та інших державних компаній щодо пропозиції аналогічних умов відтермінування виплат за єврооблігаціями», — наголосили у НАК.
Національна компанія зазначила, що «невідкладно запропонує держателям єврооблігацій угоду на відтермінування виплат у відповідності до умов, визначених урядом у розпорядженні КМУ № 625-р від 21.07.2022».
Так, 21 липня Кабінет міністрів України, діючи як загальні збори НАК «Нафтогаз України», своїм розпорядженням № 625-р зобов’язав посадових осіб компанії вчиняти будь-які дії при виконання правочину щодо єврооблігацій компанії тільки після окремого погодження таких дій Кабінетом міністрів.

Довідка Finance.ua:

  • напередодні, 26 липня 2022 року, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» оголосила дефолт за єврооблігаціями;
  • перед цим уряд вирішив запропонувати кредиторам відстрочку платежів за єврооблігаціями на два роки, переговори плануються до 15 серпня.
За матеріалами:
УНН
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