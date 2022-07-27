Бізнес пропонує зміни до нової процедури бронювання від мобілізації — Finance.ua
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Бізнес пропонує зміни до нової процедури бронювання від мобілізації

Особисті фінанси
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Бізнес пропонує зміни до нової процедури бронювання від мобілізації
Бізнес пропонує зміни до нової процедури бронювання від мобілізації
За наявною інформацією, Урядом напрацьовуються зміни до Постанови № 194 з метою урегулювання проблем, які виникли протягом «першої хвилі бронювань». Тож Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) звернулася до Уряду з проханням врахувати найбільш критичні проблеми — надати більшої прозорості, а також забезпечити єдиний формат і порядок бронювання працівників.

Що сталося

Так, з початку березня Кабінетом Міністрів України було прийнято Постанову № 194 «Деякі питання бронювання військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного стану», якою була проваджена відповідна процедура.
«У той же час, на превеликий жаль, практична реалізація процедури фактично суттєво загальмувалась з початку травня у зв’язку з неможливістю виконання певних положень, зокрема, укладання договорів на мобілізаційні завдання, яких, у більшості випадків, просто не виявилося на рівні органів місцевої влади. Окрім того, навіть у випадку наявності такого завдання, час погодження бронювання органами влади на практиці становить 5-6 тижнів, що, на переконання бізнесу, є надзвичайно довго, адже у підприємців планування діяльності відбувається на тиждень-два», — зазначають фахівці ЄБА.
За їхніми словами, неодноразово виникали і неузгодженості стосовно формату документу, яким підтверджується таке бронювання та необхідних віз і реквізитів на ньому, питання з виїздом заброньованих працівників закордон у виробничих цілях не зважаючи на наявність усіх передбачених законодавством документів.
Чому це проблема? Чинні бронювання дійсні пів року, і з вересня майже вся економіка України може опинитися у ситуації, коли у будь-який момент критичні для роботи підприємства працівники можуть бути мобілізовані.
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«Така невизначеність підходу зі сторони органів державної влади не лише створює некомфортні умови для роботи бізнесу, але і суттєво сповільнює роботу і так в непрості часи. Безумовно, бізнес розуміє всю складність ситуації, в якій опинилась країна, органи державної влади, власне, як і бізнес. Безумовно, аби з нею справитись, потрібна ефективна робота на фронті, але й економіка та бізнес мають працювати також, адже без економічної стійкості країні встояти буде важко», — кажуть у ЄБА.
Однак, за наявною інформацією, Уряд напрацьовує зміни до Постанови № 194, аби урегулюватипроблеми, які виникли протягом «першої хвилі бронювань». Тож Європейська Бізнес Асоціація звернулася до Уряду з проханням врахувати найбільш критичні проблеми — надати більшої прозорості, а також забезпечити єдиний формат і порядок бронювання працівників.

Що пропонують

Зокрема, спільнота пропонує врахувати 6 таких пропозицій:
  • дозволити бронювати військовозобов’язаних, які до цього не проходили військової служби, оскільки цей фактор не впливає на критичність того чи іншого працівника для підприємства і потенційна мобілізація, наприклад, головного технолога, може повністю зупинити підприємство;
  • чітко зафіксувати термін дії бронювання (не «до шести місяців», а «шість місяців»), оскільки створення так званої «виделки терміну» може призводити до корупційних ризиків;
  • встановити чіткі терміни погодження бронювань та видачі відповідних наказів та витягів;
  • скасувати необхідність повторного завірення витягів з наказів про бронювання у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (оскільки накази із переліками осіб і так проходять погодження в Міноборони), а також проінформувати усі органи місцевої та центральної влади щодо необхідності визнання таких документів;
  • дозволити бронювати до 70% персоналу без необхідності укладання мобілізаційних завдань, яких, як показала практика, на місцях майже немає для більшості галузей економіки;
  • діджиталізувати процес подачі документів на бронювання та створити єдиний цифровий реєстр заброньованих з доступом до нього усіх заінтересованих органів влади та підприємств.
За словами учасників ЄБА, ці пропозиції дозволять безперебійно працювати більшості підприємств, які забезпечують економічну та продовольчу безпеку держави, а також залишать достатнє вікно можливостей для проведення мобілізації.

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За матеріалами:
Finance.ua
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