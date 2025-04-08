День фінансів: НБУ посилив гривню до нового рекорду, ціни на нафту, оподаткування віртуальних активів — Finance.ua

День фінансів: НБУ посилив гривню до нового рекорду, ціни на нафту, оподаткування віртуальних активів Сьогодні 17:32

У вівторок, 8 квітня, йшлося про ціни на нафту в світі та оподаткування віртуальних активів.

Закрито рекордну кількість ФОПів. За рік активних ІТ-ФОПів стало на 13 тисяч, або на 5%, менше. Проте загальна За рік активних ІТ-ФОПів стало на 13 тисяч, або на 5%, менше. Проте загальна кількість айтівців майже не змінилася — на рівні до 300 тисяч.

Ціни на нафту до кінця 2026. Інвестиційна компанія Goldman Sachs Інвестиційна компанія Goldman Sachs прогнозує , що ціни на нафту Brent і WTI будуть на рівні 62 дол за барель і 58 дол до грудня 2025 року і на рівні 55 дол і 51 дол до грудня 2026 року, відповідно, при двох припущеннях.

Оподаткування віртуальних активів. Нацкомісія з цінних Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку розробила матрицю оподаткування віртуальних активів в Україні.

При цьому українські посадовці задекларували біткоїни на близько $44 млн за 2024 рік.

Заступниця голови НБУ Катерина Рожкова розповіла, коли буде готовий законопроєкт про віртуальні активи.

⏱️До речі, ефективний спосіб захистити свої накопичення від інфляції ― інвестувати в активи. Брокерський рахунок відкриває доступ до різноманітних фінансових інструментів, зокрема до цінних паперів, якими торгують на фондових ринках інших країн. Проте важливо обрати надійного брокера з вигідними умовами обслуговування та розібратися в нюансах інвестування. З цим допоможе гід від Finance.ua.

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