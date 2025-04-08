День фінансів: НБУ посилив гривню до нового рекорду, ціни на нафту, оподаткування віртуальних активів — Finance.ua
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День фінансів: НБУ посилив гривню до нового рекорду, ціни на нафту, оподаткування віртуальних активів

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У вівторок, 8 квітня, йшлося про ціни на нафту в світі та оподаткування віртуальних активів.
Закрито рекордну кількість ФОПів. За рік активних ІТ-ФОПів стало на 13 тисяч, або на 5%, менше. Проте загальна кількість айтівців майже не змінилася — на рівні до 300 тисяч.
Ціни на нафту до кінця 2026. Інвестиційна компанія Goldman Sachs прогнозує, що ціни на нафту Brent і WTI будуть на рівні 62 дол за барель і 58 дол до грудня 2025 року і на рівні 55 дол і 51 дол до грудня 2026 року, відповідно, при двох припущеннях.
Оподаткування віртуальних активів. Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку розробила матрицю оподаткування віртуальних активів в Україні.
  • При цьому українські посадовці задекларували біткоїни на близько $44 млн за 2024 рік.
  • Заступниця голови НБУ Катерина Рожкова розповіла, коли буде готовий законопроєкт про віртуальні активи.
⏱️До речі, ефективний спосіб захистити свої накопичення від інфляції ― інвестувати в активи. Брокерський рахунок відкриває доступ до різноманітних фінансових інструментів, зокрема до цінних паперів, якими торгують на фондових ринках інших країн. Проте важливо обрати надійного брокера з вигідними умовами обслуговування та розібратися в нюансах інвестування. З цим допоможе гід від Finance.ua.

Як відкрити брокерський рахунок в Україні

Рекрутинг. За перший тиждень квітня центри рекрутингу української армії надали 1 137 консультацій. Загальна кількість звернень досягла 49 543.
Зростання ВВП в 2024 році. Найбільший від’ємний внесок у зростання ВВП у 2024 році мало сільське господарство.
Право на спадкування. Згідно з Цивільним кодексом України, спадщина відкривається після смерті особи або в день, коли її оголошено померлою. У випадку, якщо протягом доби померли кілька осіб, які могли б спадкувати одна після одної, спадщина відкривається одночасно щодо кожної з них.
Правоохоронці викрили банду. За даними слідства, організував злочинну групу мешканець Тернополя, залучивши ще дві особи. Підозрювані входили в довіру до волонтерів та військових, пропонуючи їм квадрокоптери із-за кордону за низькими цінами.
У США виділяють на оборону 1 трлн доларів. Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація схвалила оборонний бюджет країни в розмірі близько 1 трлн доларів.
🎥Світові фондові ринки в шоці від нових тарифів Трампа. Сьоме квітня вже називають чорним понеділком 2.0. На тлі економічного трешу — валиться ціна на нафту, наближаючи чорний день російської економіки. Детальніше про це — у нашому сюжеті.
За матеріалами:
Finance.ua
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