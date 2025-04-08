Goldman Sachs спрогнозував ціни на нафту до кінця 2026 — Finance.ua

Goldman Sachs спрогнозував ціни на нафту до кінця 2026 Сьогодні 11:00 — Енергетика

Goldman Sachs спрогнозував ціни на нафту до кінця 2026

Інвестиційна компанія Goldman Sachs прогнозує, що ціни на нафту Brent і WTI будуть на рівні 62 дол за барель і 58 дол до грудня 2025 року і на рівні 55 дол і 51 дол до грудня 2026 року, відповідно, при двох припущеннях.

Про це повідомляє Reuters.

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У записці від 7 квітня компанія зазначивла, що перше припущення полягає в тому, що економіка США уникне рецесії завдяки значному зниженню тарифів, яке має набути чинності 9 квітня.

Друге — що пропозиція з восьми країн ОПЕК+ помірно зростатиме з двома збільшеннями видобутку на 130 000−140 000 барелів кожне в червні-липні.

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Однак у Goldman Sachs зазначили, що за типового сценарію рецесії в США та їхнього базового сценарію ОПЕК, за оцінками, ціна нафти марки Brent знизиться до 58 доларів до грудня 2025 року та 50 доларів до грудня 2026 року відповідно.

Goldman Sachs заявив, що ціни на нафту, ймовірно, перевищать їхній прогноз за умови дуже різкого розвороту в тарифній політиці.

Економічна Правда За матеріалами:

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