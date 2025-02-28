Нафта реагує на тарифні погрози Вашингтона — Finance.ua

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Нафта реагує на тарифні погрози Вашингтона

Енергетика
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Нафта реагує на тарифні погрози Вашингтона
Нафта реагує на тарифні погрози Вашингтона
Нафта подешевшала 28 лютого, прямуючи до свого першого місячного падіння з листопада, оскільки невизначеність щодо глобального економічного зростання та попиту на паливо через тарифні погрози Вашингтона і подальші ознаки економічного спаду в США переважили занепокоєння щодо пропозиції.
Про це повідомляє Reuters.
Травневі ф’ючерси на нафту марки Brent знизилися на 31 цент, або 0,4%, до 73,26 долара за барель, тоді як ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate були на рівні 70,04 долара за барель, що менше на 31 цент, або 0,4%. Ціни на Brent, термін дії яких закінчується пізніше у п’ятницю, торгувалися на рівні 73,69 долара, що на 35 центів менше, або на 0,5%.
За словами ринкового аналітика IG Тоні Сикамора, довгий список факторів, включаючи побоювання економічного уповільнення в США, тарифи, плани ОПЕК+ збільшити пропозицію в квітні та надії на мир в Україні, стримують ризиковий апетит інвесторів і знижують ціни.
Президент США Дональд Трамп у четвер заявив, що запропоновані ним 25% мита на мексиканські та канадські товари набудуть чинності 4 березня разом із додатковим 10% митом на китайський імпорт.
Економісти дослідницького відділу BMI Fitch заявили, що учасникам ринку важко оцінити вплив потоку політичних заяв, пов’язаних з енергетикою, зроблених адміністрацією Трампа цього місяця.
«Ті, хто має негативну сторону, зокрема тарифні заходи США, наразі перемагають», — йдеться в записці BMI.
На настрої інвесторів впливають також дані, які свідчать про зростання заявок на безробіття в США попереднього тижня, тоді як в іншому урядовому звіті підтверджено, що економічне зростання сповільнилося в четвертому кварталі.
Проте ціни на нафту зросли більш як на 2% у четвер, оскільки занепокоєння щодо пропозиції знову виникли після відкликання Трампом ліцензії, наданої американській нафтовій компанії Chevron (CVX.N) на діяльність у Венесуелі.
Анулювання ліцензії може призвести до переговорів про нову угоду між американським виробником і державною компанією PDVSA щодо експорту сирої нафти не в США, повідомили джерела, близькі до переговорів.
ОПЕК+ обговорює, чи реалізувати заплановане збільшення видобутку нафти у квітні, чи заморозити його, оскільки її членам важко зрозуміти картину глобальних поставок через нові санкції США щодо Венесуели, Ірану та Росії, повідомили вісім джерел ОПЕК+.
За матеріалами:
Економічна Правда
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