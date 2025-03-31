Нафта дешевшає на тлі погрози Трампа санкціями проти рф — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Нафта дешевшає на тлі погрози Трампа санкціями проти рф

36
Нафта дешевшає на тлі погрози Трампа санкціями проти рф
Нафта дешевшає на тлі погрози Трампа санкціями проти рф
Ринок реагує на неоднозначні заяви Трампа щодо можливих санкцій проти російської нафти. Ціна Brent впала до $72 за барель після його слів.
Нафта падає в ціні, на тлі того, як ринок зважує неоднозначні заяви президента США Дональда Трампа щодо загрози нових санкцій на російську нафту, якщо російський диктатор володимир путін відмовиться від припинення вогню з Україною, повідомляє Bloomberg.
Трамп сказав репортерам на Air Force One, що він не думає, що путін «відмовиться від свого слова», що, мабуть, трохи пом’якшило його критику раніше в неділю, коли NBC News повідомило, що він «дуже злий» на російського президента і розгляне «вторинне мито».
Червневий контракт на нафту марки Brent впав до $72 за барель після незначного зростання на відкритті, тоді як West Texas Intermediate був близько $69. Погроза Трампа передує так званим взаємним митам США цього тижня для інших країн, які можуть призвести до більш жорстких заходів у відповідь і додаткової волатильності ринку.
росія є одним із трьох найбільших виробників нафти у світі, а це означає, що будь-яка узгоджена спроба покарати путіна може мати далекосяжні наслідки для ширшого ринку сирої нафти. Індія та Китай, які стали ключовими покупцями після повномасштабного вторгнення москви в Україну зіткнуться з особливим тиском, пише видання.
Чи будуть мита «просто жорсткими розмовами або фактично реалізовані, ще доведеться побачити», сказав Гао Цзянь, аналітик Qisheng Futures Co. «Але торгівля нафтою в росії має великі масштаби, вона має оцінити і зважити всі за і проти», — зазначив він.
Експорт сирої нафти виробником ОПЕК+ досяг п’ятимісячного максимуму у березні, а санкції США щодо нафтового танкерного флоту країни демонструють ознаки похитування, зазначає видання.
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems