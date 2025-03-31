Нафта дешевшає на тлі погрози Трампа санкціями проти рф — Finance.ua

Нафта дешевшає на тлі погрози Трампа санкціями проти рф Сьогодні 10:14

Нафта дешевшає на тлі погрози Трампа санкціями проти рф

Ринок реагує на неоднозначні заяви Трампа щодо можливих санкцій проти російської нафти. Ціна Brent впала до $72 за барель після його слів.

Нафта падає в ціні, на тлі того, як ринок зважує неоднозначні заяви президента США Дональда Трампа щодо загрози нових санкцій на російську нафту, якщо російський диктатор володимир путін відмовиться від припинення вогню з Україною, повідомляє Bloomberg.

Трамп сказав репортерам на Air Force One, що він не думає, що путін «відмовиться від свого слова», що, мабуть, трохи пом’якшило його критику раніше в неділю, коли NBC News повідомило, що він «дуже злий» на російського президента і розгляне «вторинне мито».

Червневий контракт на нафту марки Brent впав до $72 за барель після незначного зростання на відкритті, тоді як West Texas Intermediate був близько $69. Погроза Трампа передує так званим взаємним митам США цього тижня для інших країн, які можуть призвести до більш жорстких заходів у відповідь і додаткової волатильності ринку.

росія є одним із трьох найбільших виробників нафти у світі, а це означає, що будь-яка узгоджена спроба покарати путіна може мати далекосяжні наслідки для ширшого ринку сирої нафти. Індія та Китай, які стали ключовими покупцями після повномасштабного вторгнення москви в Україну зіткнуться з особливим тиском, пише видання.

Чи будуть мита «просто жорсткими розмовами або фактично реалізовані, ще доведеться побачити», сказав Гао Цзянь, аналітик Qisheng Futures Co. «Але торгівля нафтою в росії має великі масштаби, вона має оцінити і зважити всі за і проти», — зазначив він.

Експорт сирої нафти виробником ОПЕК+ досяг п’ятимісячного максимуму у березні, а санкції США щодо нафтового танкерного флоту країни демонструють ознаки похитування, зазначає видання.

УНН За матеріалами:

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