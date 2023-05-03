День фінансів: найприбутковіші вклади та звільнення від податку на нерухомість власників знищеного майна — Finance.ua

День фінансів: найприбутковіші вклади та звільнення від податку на нерухомість власників знищеного майна Сьогодні 17:45

В середу, 3 травня, в новій статті ми розповідаємо, чому банки змінюють ставки за депозитами, та дослідили, де в банках найприбутковіші вклади:

Закон про звільнення від податку на нерухомість власників знищеного майна. Президент Володимир Зеленський Президент Володимир Зеленський підписав закон 7632 щодо звільнення від сплати податку на нерухоме майно за об’єкти зруйнованої чи пошкодженої унаслідок війни нерухомості. Звільнення від сплати податку за землю для фізичних (за весь 2022 рік) та юридичних осіб (з 1 березня 2022 року до 1 січня 2023 року) застосовуватиметься, якщо земельна ділянка розташована на територіях активних бойових дій або окупованих територіях.

Спрощення оформлення права на землю. Верховна Рада України ухвалила загалом законопроект № 7532, який Верховна Рада України ухвалила загалом законопроект № 7532, який передбачає спрощення нотаріальних та реєстраційних дій при набутті прав на земельні ділянки.

Закон щодо спецрахунків на підтримку України. Президент підписав закон, який запроваджує правила розподілу та звітування коштів на спецрахунках, які відкриті в НБУ для допомоги Україні. Закон «передбачає Президент підписав закон, який запроваджує правила розподілу та звітування коштів на спецрахунках, які відкриті в НБУ для допомоги Україні. Закон «передбачає розподіл і витрачання коштів на підтримку України за чіткими бюджетними правилами в рамках бюджетних програм спеціального фонду держбюджету».

Заборона салютів, феєрверків та нічного шуму. Сьогодні Зеленський також Сьогодні Зеленський також підписав закон про заборону феєрверків. Крім того, закон забороняє нічну музику та ремонтні роботи в будинках у вихідні дні.

У РНБО прокоментували додаткові виплати військовослужбовцям. Секретар РНБО Олексій Данілов Секретар РНБО Олексій Данілов заявив , що додаткові виплати військовослужбовцям мають бути справедливими і не можуть бути однаковими для тих, хто воює і тих, хто перебуває у тилу. За словами Данілова, він підтримує позицію, коли люди, які не перебувають на фронті, не мають отримувати додаткові виплати.

при цьому міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що повернення виплат військовим у 30 тис. грн можливе лише за рахунок збільшення податків.

Скільки коштів втрачає бізнес в Україні через війну. Опитування Європейської Бізнес Асоціації (ЕВА) Опитування Європейської Бізнес Асоціації (ЕВА) свідчить , що 38% компаній, що працюють в Україні, понесли безпосередні втрати внаслідок бойових дій, ще 21% мають активи, які залишились на окупованих територіях.

Україна запустила модернізовану лінію електропередачі з Польщею. Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що лінія Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що лінія електропередачі між Україною та Польщею запущена в роботу після модернізації та триденної тестової перевірки.

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