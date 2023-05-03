Президент підписав закон прозаборону в Україні салютів, феєрверків та нічного шуму — Finance.ua

Президент підписав закон прозаборону в Україні салютів, феєрверків та нічного шуму
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону феєрверків. Крім того, закон передбачає заборону нічної музики та ремонтних робіт в будинках у вихідні дні.
Про це повідомляється в проекті закону № 7438, ухваленому Радою у квітні.
Закон передбачає заборону використання та продаж феєрверків, зокрема салютів та петард (окрім феєрверків класу F1, які мають дуже низький рівень небезпеки і незначний рівень шуму, що не перевищує 60 дБ).
Ці норми набирають чинності після опублікування закону.
Крім того, через шість місяців в Україні наберуть чинності норми щодо зменшення шуму.
Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни будуть зобов’язані вживати заходів для недопущення перевищення рівнів шуму, в таких приміщеннях і на таких територіях (захищених об’єктах):
- 1) у приміщеннях житлових будинків і на прибудинковій території;
- 2) у приміщеннях закладів охорони здоров’я, санаторно-курортних закладах, будинках-інтернатах, закладах освіти, культури;
- 3) у приміщеннях готелів і гуртожитків;
- 4) у приміщеннях закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу, розташованих у межах населених пунктів;
- 5) у приміщеннях інших будівель і споруд, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди;
- 6) на територіях парків, скверів, зон відпочинку, розташованих на території мікрорайонів і груп житлових будинків.
Шум на захищених об’єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не має перевищувати рівні, встановлені державними медико-санітарними нормативами для відповідного часу доби.
Крім того, на захищених об’єктах із 22 до 8 години забороняються гучний спів і вигуки, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, використання піротехнічних виробів.
«Проведення на захищених об’єктах ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, забороняється у робочі дні з 21 до 8 години, а у святкові та неробочі дні — цілодобово», — йдеться в законі.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розглянути можливість заборони петард і феєрверків під час воєнного стану.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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