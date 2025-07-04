У Польщі подешевшало вторинне житло — Finance.ua

У Польщі подешевшало вторинне житло Сьогодні 19:01 — Нерухомість

У Польщі подешевшало вторинне житло

У червні 2025 року середні ціни квартир на вторинному ринку в багатьох районах найбільших міст Польщі значно знизилися. Найбільше падіння зафіксовано у Варшаві, Кракові та Вроцлаві.

Про це пише in Poland.

Згідно з даними SonarHome. pl, тенденція до зниження особливо помітна у Варшаві, Кракові, Вроцлаві та Гданську. Зниження спостерігається в більшості районів, хоча є місця, де ціни все ще зростають.

Варшава

У Варшаві найнижчі ціни наразі в Рембертові — в середньому 11 500 злотих/кв. м. У Середмісті, після 5%-зниження, ціни впали нижче психологічного бар’єру в 20 000 злотих/кв. м.

Найбільше падіння зафіксовано в Бєлянах — на 8,3%, що на понад 1200 злотих за кв. м менше, ніж роком раніше.

Краків

Зниження цін також помітно також у Кракові, особливо у Взгожах Кшеславіцьких, де ціни впали на 8,6%. У Старому місті середня ціна наразі становить 17 700 злотих/кв. м — на 1 100 злотих менше, ніж рік тому.

Зростання спостерігалося лише у Гжегожках, Кроводжі та Подгужі, але воно не перевищило 2%.

Вроцлав

У Вроцлаві найдешевшим житловим районом, як і раніше, залишається Кузники — нижче 10 000 злотих/кв. м. Найбільше падіння зафіксовано в Клечкові — майже на 11% менше, ніж рік тому.

Серед житлових масивів зі значним зростанням цін слід відзначити Заціше-Залессе-Щитники (+21%), Тарногай і Надодже.

Гданськ

У Гданську зниження цін понад 10% торкнулося таких районів, як Виспа Собєшевська та Вжещ Дольний. У Середмісті та Летниці спостерігалося незначне зростання. Однак у багатьох районах, таких як Кокошки чи Оруня, ставки все ще не перевищують 10 000 злотих/кв. м.

Лодзь

У Лодзі ситуація стабільніша — зниження зафіксовано лише в Балутах (-3,4%). В решті районів зафіксоване незначне зростання, яке не перевищує 2%.

Нагадаємо, на території Польщі наразі проживає близько 1,55 мільйона громадян України. Багато з них були змушені покинути рідну країну через повномасштабне вторгнення росії у 2022 році, інші приїхали раніше на навчання, роботу чи з особистих причин.

Найбільша кількість українців оселилася у Мазовецькому воєводстві, зокрема в столиці країни — Варшаві. Тут проживає 22% усіх українських громадян у Польщі. На другому місці — Нижньосілезьке воєводство, адміністративним центром якого є Вроцлав. Тут мешкає 12% українців.

Польща є однією з популярних європейських країн для оформлення кредитів завдяки лояльним умовам для іноземців і конкурентним процентним ставкам. Банки в Польщі пропонують різні типи кредитів, зокрема споживчі кредити, автокредити, іпотеки та кредити на розвиток бізнесу.

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