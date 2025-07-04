У Ryanair можна буде взяти більшу сумку в салон — Finance.ua

У Ryanair можна буде взяти більшу сумку в салон Сьогодні 19:30 — Особисті фінанси

У Ryanair можна буде взяти більшу сумку в салон

Авіакомпанія Ryanair оголосила про зміну правил перевезення ручної поклажі. Тепер розмір сумки, яку можна взяти з собою в салон, збільшиться на 20%. Нові правила почнуть діяти впродовж найближчих тижнів.

Про це повідомляє Sky News.

Наразі Ryanair дозволяє пасажирам брати одну сумку, яка повинна вміщатися під сидінням попереду. Це може бути, наприклад, невеликий рюкзак чи жіноча сумка. Максимальні розміри поклажі зміняться з 40×25×20 см на 40×30×20 см.

«Хоча надбавка лише 5 см у ширину, об’єм сумки зросте з 20 до 24 літрів», — сказано в повідомленні.

Попри це, Ryanair усе ще поступається конкурентам. Наприклад, WizzAir дозволяє сумки розміром 40×30×20 см, а easyJet до 45×36×20 см (об'єм 32 літри).

Читайте також Ryanair закликає українські аеропорти до значних післявоєнних знижок

Минулого тижня євродепутати підтримали пропозицію, що дозволить пасажирам перевозити без додаткової оплати одну сумку розміром щонайменше 40×30×15 см, а також ще одну до 100 см у сумарній довжині з максимальною вагою 7 кг. Такі зміни можуть суттєво вплинути на бюджетні авіакомпанії, які часто беруть окрему плату за валізи в салоні або багаж у багажному відділенні.

Хоча Велика Британія вже не є членом ЄС, правила все одно поширюватимуться на рейси європейських авіакомпаній, які обслуговують британських пасажирів.

Нагадаємо, лоукостер Ryanair запровадив штрафи для пасажирів, чия недисциплінована поведінка призводить до висадки з літака і, відповідно, затримки всього рейсу. Тепер за недопустиму поведінку пасажирів, що призводить до висадки з літака, передбачено штраф у розмірі мінімум 500 євро.

Раніше Ryanair попереджав про зростання цін на авіаквитки влітку 2025 року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.