Ryanair закликає українські аеропорти до значних післявоєнних знижок — Finance.ua
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Ryanair закликає українські аеропорти до значних післявоєнних знижок

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Ryanair закликає українські аеропорти до значних післявоєнних знижок
Ryanair закликає українські аеропорти до значних післявоєнних знижок
Ірландський лоукостер Ryanair вимагає від українських аеропортів значних знижок на аеропортові збори після закінчення війни і відновлення польотів. В іншому випадку перевізник погрожує переглянути плани повернення в Україну.
Про це повідомляє Reuters.
Генеральний директор Ryanair Майкл О’Лірі заявив, що його компанія потенційно може перевезти 5 мільйонів пасажирів рейсами до України та з України протягом першого року після мирної угоди та 10 мільйонів протягом другого. Однак, якщо аеропортові збори не будуть знижені, Ryanair може зменшити свої плани до 1 мільйона пасажирів в перший рік і 3 мільйонів в другий.
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За словами О’Лірі, вони «розчаровані реакцією українських аеропортів, які фактично відмовилися співпрацювати» щодо планів післявоєнного відновлення авіаперевезень.
Він додав, що директорам аеропортів країни потрібно «швидко укласти з нами угоду, якщо вони хочуть справжнього радикального зростання та справжньої радикальної економічної відбудови та розвитку в Україні».
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Голова Ryanair наголосив, що спроби отримувати «шалені» збори з перевізників у «порожніх аеропортах» є поганою стратегією.
За словами О’Лірі, після війни Ryanair міг би літати до 30 європейських напрямків з українських аеропортів. Він зокрема згадував Київ та Львів, а також Одесу, якщо там буде відремонтовано злітно-посадкову смугу.
За матеріалами:
УНІАН
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