Ryanair закликає українські аеропорти до значних післявоєнних знижок — Finance.ua

Ryanair закликає українські аеропорти до значних післявоєнних знижок Сьогодні 20:40

Ryanair закликає українські аеропорти до значних післявоєнних знижок

Ірландський лоукостер Ryanair вимагає від українських аеропортів значних знижок на аеропортові збори після закінчення війни і відновлення польотів. В іншому випадку перевізник погрожує переглянути плани повернення в Україну.

Про це повідомляє Reuters

Генеральний директор Ryanair Майкл О’Лірі заявив, що його компанія потенційно може перевезти 5 мільйонів пасажирів рейсами до України та з України протягом першого року після мирної угоди та 10 мільйонів протягом другого. Однак, якщо аеропортові збори не будуть знижені, Ryanair може зменшити свої плани до 1 мільйона пасажирів в перший рік і 3 мільйонів в другий.

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За словами О’Лірі, вони «розчаровані реакцією українських аеропортів, які фактично відмовилися співпрацювати» щодо планів післявоєнного відновлення авіаперевезень.

Він додав, що директорам аеропортів країни потрібно «швидко укласти з нами угоду, якщо вони хочуть справжнього радикального зростання та справжньої радикальної економічної відбудови та розвитку в Україні».

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Голова Ryanair наголосив, що спроби отримувати «шалені» збори з перевізників у «порожніх аеропортах» є поганою стратегією.

За словами О’Лірі, після війни Ryanair міг би літати до 30 європейських напрямків з українських аеропортів. Він зокрема згадував Київ та Львів, а також Одесу, якщо там буде відремонтовано злітно-посадкову смугу.

УНІАН За матеріалами:

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