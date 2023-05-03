7 термінових вакансій із зарплатою від 15 000 грн — Finance.ua

7 термінових вакансій із зарплатою від 15 000 грн Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

7 термінових вакансій із зарплатою від 15 000 грн

Work.ua склав добірку вакансій. Це пропозиції для різних фахівців у різних містах або дистанційно. Компанії, що їх розмістили, потребують працівників терміново.

Медсестра, Київ, 15 000 — 20 000 грн

Мережа магазинів оптики «Київлінза» шукає в Києві медсестру з грамотною українською мовою, бажанням заробляти та високим рівнем обслуговування клієнтів. Компанія пропонує навчання, гідну заробітну плату та зручний графік — 4 робочих 2 вихідних дні, з 9:00 до 19:00, якщо працювати у пн-сб., з 9:00 до 16:00 у нд.

Радіотехнік, Дніпро, 15 000 — 25 000 грн

Компанія «Клєвєр» з Дніпра має на меті створення центру технологій, який допоможе людям експериментувати та створювати власні продукти. Наразі роботодавець має вакансію інженера з електроніки, радіотехніка для створення та обслуговування радіопередавачів і приймачів.

Від кандидатів очікують профільної освіти або успішних кейсів, інтересу до технологій. Важливо мати високий рівень адаптації до змін та бажання реалізовувати власні ідеї. Ціль роботи — створення цифрових та аналогових радіопередавачів та приймачів, налагодження, програмування, конструювання, моделювання, розробка РЕА, монтаж, пошукова та наукова робота.

Компанія пропонує гарантовану ставку, зручний робочий графік — обидва питання обговорять на співбесіді.

Бухгалтер, Львів, 20 000 — 25 000 грн

У Львові в «LA П’ЄЦ» потрібен бухгалтер з досвідом роботи. Фахівець буде відповідати за нарахування зарплати та ведення ФОП, облік товарів/продуктів, подання звітності та інші бухгалтерські операції.

Шукач повинен мати вищу профільну освіту, досвід роботи в бухгалтерії від 3 років, знання та практичні навики ведення ФОПів.

Компанія обіцяє оплачуваний період стажування, стабільний графік, оплачувану відпустку, 50% знижку на меню LA П’ЄЦ та інше.

Керівник магазину, Київ, 23 000 — 25 000 грн

AmoreShop, мережа магазинів професійної косметики, шукає в Києві керівника магазину, який має успішний досвід в управлінні магазином мінімум протягом року та вміє правильно налагоджувати робочі процеси, планувати та чітко дотримуватись таймінгу. Ідеальний кандидат має досвід управління командою, знає, як об’єднати та замотивувати колектив, а також вміє аналізувати дані та працювати з фінансовими показниками.

Обов’язки керівника магазину включають:

розвиток магазину та підвищення товарообігу;

дотримання бізнес-процесів, ведення звітності та аналіз показників;

здійснення переобліку товару, планування товарних запасів;

реалізація маркетингових заходів;

керування роботою співробітників, їхні розвиток та мотивація.

Компанія пропонує оплачуване стажування, кар’єрні можливості та знижки на продукцію та послуги салону краси, професійні курси, корпоративні заходи.

Графік роботи — 5/2 з 9:00 до 18:00. Зарплата складається зі ставки та відсотка.

Бармен, Ужгород, 15 000 — 20 000 грн

Мережа закладів Chili Group шукає нових барменів для роботи в ресторані в Ужгороді. Пропонується гнучкий робочий графік, заробітна плата від 900 грн на день, бонуси та преміальні.

Вимоги до кандидатів: комунікабельність, вміння працювати в колективі, відповідальність, чесність, дисциплінованість.

Можна відгукнутися без досвіду, є можливість поєднувати роботу з навчанням.

Менеджер з продажу та опрацювання запитів, рієлтор, дистанційно, 16 465 — 32 583 грн

Компанія Fast Flat шукає менеджера з продажу та опрацювання запитів для дистанційної роботи з можливістю професійного зростання.

Менеджер буде проводити телефонні презентації, опрацьовувати запити, домовлятись про зустрічі, консультувати клієнтів. Кандидат на посаду повинен мати комп’ютер та доступ до інтернету.

Виплата зарплати — щотижня.

Різноробочий на виробництво, Київ, 16 000 — 20 000 грн

Компанія Universal Fish Company, бренд Norven, шукає різноробочих на виробництво риби та морепродуктів в Київській області.

Обов’язки включають чистку, філерування, ручну обробку та упаковку. Вимоги: міцне фізичне здоров’я, досвід не обов’язковий.

Компанія обіцяє стабільну виплату зарплати (остаточна сума залежить від виконання плану), спецодяг, медогляд та знижки на продукцію.

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