Лише третина українців можуть порахувати річну ставку кредиту — дослідження про фінграмотність Сьогодні 20:01 — Кредит&Депозит

Лише третина українців можуть порахувати річну ставку кредиту — дослідження про фінграмотність

Українці все ще демонструють посередній рівень фінансової грамотності — лише 33% респондентів здатні правильно визначити річну відсоткову ставку за кредитом, якщо відома лише місячна.

Про це свідчать результати червневого опитування компанії Info Sapiens, проведеного на замовлення ГО «Український Жіночий Конгрес» та Ощадбанку.

Дослідження виявило, що більшість українців орієнтуються в курсах валют, але слабо розуміють інші фінансові інструменти. Залишкові кошти найчастіше витрачають або зберігають у готівці — інвестиції, як і раніше, не є звичним вибором.

Ключові інсайти:

найвищий рівень фінансової грамотності демонструють українці віком 30−39 років, найнижчий — пенсіонери;

гендерний розрив залишається суттєвим: лише 25% жінок можуть правильно порахувати ставку кредиту, проти 37% чоловіків;

інвестиційна готовність зростає: 41% готові вкладати залишки коштів, а в разі великої суми — 61%;

фінансову освіту потребують понад половина опитаних: 53% жінок і 44% чоловіків зацікавлені в безкоштовних курсах.

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