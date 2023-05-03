Скільки коштів втрачає бізнес в Україні через війну: дослідження ЕВА — Finance.ua

Скільки коштів втрачає бізнес в Україні через війну: дослідження ЕВА Сьогодні 15:05 — Особисті фінанси

Скільки коштів втрачає бізнес в Україні через війну: дослідження ЕВА

Опитування Європейської Бізнес Асоціації (ЕВА) свідчить , що 38% компаній, що працюють в Україні, понесли безпосередні втрати внаслідок бойових дій, ще 21% мають активи, які залишились на окупованих територіях.

Крім того, бізнес продовжує втрачати кошти через війну:

33% втратили до 1 мільйона доларів;

37% — втратили в діапазоні 1-10 мільйонів доларів;

10% — про втрати понад 10 мільйонів.

Попри це все більше компаній відновлюють повноцінну діяльність — наразі таких в Асоціації 68%. Нагадаємо, у січні у повному обсязі працювали 54%, а у жовтні 2022 року — 44% компаній. З деякими обмеженнями наразі продовжують працювати 31% компаній, а ще 1% — не працює взагалі.

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Чи повністю виплачують зарплати? Згідно з опитуванням, клькість бізнесів, що виплачують заробітні плати співробітникам у повному обсязі, залишається стабільно високою — наразі це 90% опитаних, до того ж 21% роблять авансові та бонусні виплати.

До скорочення заробітних плат вдаються 10% серед усіх опитаних компаній,

до звільнень — 2%,

в неоплачувану відпустку відправляють співробітників 3% компаній.

У 83% компаній серед співробітників є мобілізованим до лав Збройних Сил України, 47% компаній підтримують ЗСУ фінансово.

Наразі в лавах збройних сил захищають Україну співробітники 83% компаній. Серед них у 51% мобілізовано до 10% від військовозобов’язаних працівників, у 25% — 10-20%, у 5% — 20-40%.

У Асоціації наголосили, що при цьому у 43% бізнесів мобілізовані критичні спеціалісти, зокрема інженери, ІТ-фахівці, електрики, механіки, машиністи, водії.

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