Президент підписав закон про звільнення від податку на нерухомість власників знищеного майна — Finance.ua

Президент підписав закон про звільнення від податку на нерухомість власників знищеного майна Сьогодні 16:00 — Казна та Політика

Президент підписав закон про звільнення від податку на нерухомість власників знищеного майна

Президент Володимир Зеленський підписав закон 7632 щодо звільнення від сплати податку на нерухоме майно за об’єкти зруйнованої чи пошкодженої унаслідок війни нерухомості.

Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос», перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Відповідно до закону, звільнення від сплати податку за землю для фізичних (за весь 2022 рік) та юридичних осіб (з 1 березня 2022 року до 1 січня 2023 року) застосовуватиметься, якщо земельна ділянка розташована на територіях активних бойових дій або окупованих територіях.

Читайте також Рада ухвалила законопроект про спрощення оформлення права на землю

Із 2023 року пільга діятиме до останнього числа місяця, в якому завершено активні бойові дії або окупація.

Звільнення від сплати податку на нерухомість для фізичних осіб (за 2021 та 2022 рік) та юридичних осіб (з з 1 березня 2022 року до 1 січня 2023 року) діятиме, якщо житлова нерухомість розташована на територіях активних бойових дій або окупованих територіях.

Із 2023 року пільга буде діяти до останнього числа місяця, в якому завершено активні бойові дії або окупація.

Водночас звільнення від єдиного податку четвертої групи відбувається з 1 березня 2022 року за земельні ділянки, розташовані на територіях активних бойових дій або окупованих територіях, до завершення таких подій.

Норми не поширюються на земельні ділянки, бойові дії на яких або тимчасова окупація рф яких завершилися до 1 травня 2022 року.

Як уточнив Железняк, закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто 5 травня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.