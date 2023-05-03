Україна запустила модернізовану лінію електропередачі з Польщею — Finance.ua

Україна запустила модернізовану лінію електропередачі з Польщею
Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що лінія електропередачі між Україною та Польщею запущена в роботу після модернізації та триденної тестової перевірки.
«Спеціалісти „Укренерго“ та їхні польські колеги з компанії PSE швидко провели всі роботи. А європейські партнери надали близько тисячі одиниць обладнання. Лінія працює вже з 27 квітня. Вона успішно пройшла триденний тестовий період», — заявив він у Telegram.
Шмигаль зазначив, що за рахунок продажу електроенергії у європейські країни планується накопичити ресурси на відновлення енергетики до нового опалювального сезону. Окрім цього, в разі потреби можна розпочати імпорт та отримати аварійну допомогу від сусідів.
«Українці будуть зі світлом, попри ворожі ракетні та дронові атаки», — підсумував премʼєр.
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