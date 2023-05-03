Україна запустила модернізовану лінію електропередачі з Польщею — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна запустила модернізовану лінію електропередачі з Польщею

Енергетика
45
Україна запустила модернізовану лінію електропередачі з Польщею
Україна запустила модернізовану лінію електропередачі з Польщею
Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що лінія електропередачі між Україною та Польщею запущена в роботу після модернізації та триденної тестової перевірки.
«Спеціалісти „Укренерго“ та їхні польські колеги з компанії PSE швидко провели всі роботи. А європейські партнери надали близько тисячі одиниць обладнання. Лінія працює вже з 27 квітня. Вона успішно пройшла триденний тестовий період», — заявив він у Telegram.
Шмигаль зазначив, що за рахунок продажу електроенергії у європейські країни планується накопичити ресурси на відновлення енергетики до нового опалювального сезону. Окрім цього, в разі потреби можна розпочати імпорт та отримати аварійну допомогу від сусідів.
«Українці будуть зі світлом, попри ворожі ракетні та дронові атаки», — підсумував премʼєр.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.