День фінансів: найбільші донори України, реєстрація нерухомості в "Дії", ідеальні карти для покупок у супермаркетах — Finance.ua

День фінансів: найбільші донори України, реєстрація нерухомості в "Дії", ідеальні карти для покупок у супермаркетах Сьогодні 17:50

Четвер, 18 травня. Кому хочуть заборонити відключати світло, і як відмовитися від соцвиплат онлайн.

17 млрд від іноземних партнерів. Станом на 17 травня загальний обсяг фінансування державного бюджету України становив 841,6 млрд гривень (23 млрд доларів). Станом на 17 травня загальний обсяг фінансування державного бюджету України становив 841,6 млрд гривень (23 млрд доларів). Іноземні партнери надали з початку року 16,9 млрд доларів: з них ЄС надав 6,5 млрд доларів; США — 4,75 млрд доларів; МВФ — 2,7 млрд доларів; Канада — 1,75 млрд доларів.

У вересні США планують оголосити пакет допомоги Україні на 2024 рік.

Банки конкурують за кошти клієнтів. Як свідчать дані НБУ , у першому кварталі цього року банки конкурували за кошти клієнтів, піднімаючи депозитні ставки як для фізичних осіб, так і бізнесу. У середньому вартість 12-місячних депозитів фізичних осіб зросла за квартал на 1,2 в. п. до 13,9% річних, тримісячних — до 12,4% річних.

Також за даними НБУ, вартість кредитів майже стабілізувалася. Упродовж I кварталу 2023 року ставки за споживчими кредитами фізичним особам коливалися в середньому близько 30% річних, за кредитами суб'єктам господарювання — близько 20% річних.

Деяким українцям хочуть заборонити відключати світло. НКРЕКП направила лист до уряду щодо впровадження Порядку захисту вразливих споживачів електроенергії. Проектом пропонується заборонити відключати від електроенергії вразливих споживачів.

Депутати також пропонують визначати розмір доплати військовим по-новому. Автори проєкту закону пропонують Верховній Раді визначати умови виплати додаткової винагороди військовослужбовцям залежно від розміру мінімальної заробітної плати.

Відмовитися від соцвиплат можна онлайн. Українці, які перебувають за кордоном, можуть дистанційно відмовитися від отримання різних видів соціальної допомоги або житлових субсидій і пільг на оплату комунальних послуг. В Мінсоцполітики Українці, які перебувають за кордоном, можуть дистанційно відмовитися від отримання різних видів соціальної допомоги або житлових субсидій і пільг на оплату комунальних послуг. В Мінсоцполітики підготували інструкцію

Реєстрація нерухомості в «Дії». Відсьогодні, 18 травня, жителі Закарпатської, Київської, Дніпропетровської, Одеської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Чернігівської областей та міста Луцьк Відсьогодні, 18 травня, жителі Закарпатської, Київської, Дніпропетровської, Одеської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Чернігівської областей та міста Луцьк зможуть подати заяву на реєстрацію прав на нерухоме майно через портал Дія. Ті ж, хто не використовував портал Дія, змушені були пройти як мінімум 3 держустанови, щоб зареєструвати права на своє нерухоме майно.

19-річчя Wizz Air. Авіакомпанія Wizz Air 18 травня проводить одноденний розпродаж авіаквитків. Така акція з нагоди 19-річчя. Знижка до 19% діє на всі маршрути авіакомпанії та не обмежена за датою перельоту. Як придбати квиток зі знижкою — Авіакомпанія Wizz Air 18 травня проводить одноденний розпродаж авіаквитків. Така акція з нагоди 19-річчя. Знижка до 19% діє на всі маршрути авіакомпанії та не обмежена за датою перельоту. Як придбати квиток зі знижкою — розповідаємо тут

До речі, австралійська авіакомпанія Qantas Airways запустить найдовший рейс у світі. Маршрут протягнеться на 17 000 кілометрів. За час польоту — близько 20 годин — пасажири зможуть побачити два сходи сонця, оскільки він змінюватиме часові пояси. Скільки Qantas стягуватиме за квиток або як виглядатиме обслуговування на борту — наразі невідомо.

Працевлаштування кандидатів без досвіду в ІТ. Засновник Netpeak Group Артем Бородатюк навів Засновник Netpeak Group Артем Бородатюк навів кілька цікавих фактів про працевлаштування кандидатів без попереднього досвіду роботи. За його словами, активні пошукачі роботи, які не мають досвіду, знаходять роботу в середньому за 44 дні. А для отримання оферу потрібно розіслати 50 резюме.

Вигідні покупки в супермаркетах. За покупками можна піти з будь-якою кредитною карткою. Але лише деякі з них дозволяють отримати додатковий прибуток завдяки кешбеку за покупки в супермаркетах. Finance.ua зібрав в одному матеріалі За покупками можна піти з будь-якою кредитною карткою. Але лише деякі з них дозволяють отримати додатковий прибуток завдяки кешбеку за покупки в супермаркетах. Finance.ua зібрав в одному матеріалі банківські картки , які ідеально підійдуть для походів у магазин:

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