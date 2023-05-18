Як дистанційно відмовитися від соцвиплат і пільг: інструкція для українців за кордоном — Finance.ua
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Як дистанційно відмовитися від соцвиплат і пільг: інструкція для українців за кордоном

Особисті фінанси
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Як дистанційно відмовитися від соцвиплат і пільг: інструкція для українців за кордоном
Як дистанційно відмовитися від соцвиплат і пільг: інструкція для українців за кордоном
Українці, які перебувають за кордоном, можуть дистанційно відмовитися від отримання різних видів соціальної допомоги або житлових субсидій і пільг на оплату комунальних послуг.
Про це йдеться на сайті Міністерства соціальної політики.
«За понад рік активних бойових дій Мінсоцполітики у взаємодії з іншими установами та міністерствами забезпечило створення та функціонування низки цифрових інструментів, які дозволяють оформити ту чи іншу соціальну виплату онлайн або дистанційно відмовитись від неї», — сказано в повідомленні.
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Якщо громадянин України, який тимчасово перебуває за кордоном, має бажання чи потребу відмовитися від отримання якоїсь із соціальних допомог, він може зробити це в такий спосіб:
1. Написати відповідну заяву в довільній формі з зазначенням таких обов’язкових реквізитів:
  • назва органу соціального захисту населення, в якому громадянин перебуває на обліку;
  • прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) отримувача допомоги;
  • адреса зареєстрованого/задекларованого місця проживання/перебування;
  • контактний номер мобільного телефону;
  • адреса електронної пошти (за наявності);
  • вид отримуваної допомоги (наприклад, допомога при народженні дитини, допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю тощо).
2. Надіслати заяву щодо відмови від соціальної допомоги електронною поштою або засобами поштового зв’язку на адресу відповідного органу соціального захисту населення в Україні.
Інфографіка: Мінсоцполітики
Інфографіка: Мінсоцполітики
Контакти органів соціального захисту населення можна знайти на сайтах відповідних районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад.
Орган соціального захисту населення, до якого надійде звернення, після припинення виплати певного виду допомоги надішле громадянину, за його бажанням, електронною поштою або засобами поштового зв’язку довідку/скан-копію довідки про неотримання допомоги.
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Про необхідність отримання такої довідки необхідно вказати у заяві.
Якщо особа виїхала з території, на якій ведуться бойові дії, або яка тимчасово окупована російською федерацією, й органи соціального захисту не мають можливості здійснювати свої повноваження, заяву можна надіслати до Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації.
Аналогічним є механізм відмови від житлових субсидій або пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в Україні.
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Дистанційно або засобами поштового зв’язку можна подати відповідну заяву про припинення виплат до органів Пенсійного фонду.
У заяві обов’язково зазначити:
  • назву органу Пенсійного фонду України, в якому громадянин перебуває на обліку;
  • прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) отримувача житлової субсидії/пільги;
  • адресу зареєстрованого/задекларованого або фактичного місця проживання/перебування;
  • контактний номер мобільного телефону;
  • адресу електронної пошти (за наявності);
  • вид державної підтримки (наприклад, житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг; житлова субсидія на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; або пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, пільги на оплату житлово-комунальних послуг, пільги на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу).
Інфографіка: Мінсоцполітики
Інфографіка: Мінсоцполітики
У разі необхідності отримання довідки/скан-копії довідки про припинення та неотримання житлової субсидії/пільг — зазначити про це в заяві.
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За матеріалами:
Finance.ua
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