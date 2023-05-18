Як дистанційно відмовитися від соцвиплат і пільг: інструкція для українців за кордоном — Finance.ua

Як дистанційно відмовитися від соцвиплат і пільг: інструкція для українців за кордоном Сьогодні 12:04 — Особисті фінанси

Як дистанційно відмовитися від соцвиплат і пільг: інструкція для українців за кордоном

Українці, які перебувають за кордоном, можуть дистанційно відмовитися від отримання різних видів соціальної допомоги або житлових субсидій і пільг на оплату комунальних послуг.

Про це йдеться на сайті Міністерства соціальної політики.

«За понад рік активних бойових дій Мінсоцполітики у взаємодії з іншими установами та міністерствами забезпечило створення та функціонування низки цифрових інструментів, які дозволяють оформити ту чи іншу соціальну виплату онлайн або дистанційно відмовитись від неї», — сказано в повідомленні.

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Якщо громадянин України, який тимчасово перебуває за кордоном, має бажання чи потребу відмовитися від отримання якоїсь із соціальних допомог, він може зробити це в такий спосіб:

1. Написати відповідну заяву в довільній формі з зазначенням таких обов’язкових реквізитів:

назва органу соціального захисту населення, в якому громадянин перебуває на обліку;

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) отримувача допомоги;

адреса зареєстрованого/задекларованого місця проживання/перебування;

контактний номер мобільного телефону;

адреса електронної пошти (за наявності);

вид отримуваної допомоги (наприклад, допомога при народженні дитини, допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю тощо).

2. Надіслати заяву щодо відмови від соціальної допомоги електронною поштою або засобами поштового зв’язку на адресу відповідного органу соціального захисту населення в Україні.

Інфографіка: Мінсоцполітики

Контакти органів соціального захисту населення можна знайти на сайтах відповідних районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад.

Орган соціального захисту населення, до якого надійде звернення, після припинення виплати певного виду допомоги надішле громадянину, за його бажанням, електронною поштою або засобами поштового зв’язку довідку/скан-копію довідки про неотримання допомоги.

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Про необхідність отримання такої довідки необхідно вказати у заяві.

Якщо особа виїхала з території, на якій ведуться бойові дії, або яка тимчасово окупована російською федерацією, й органи соціального захисту не мають можливості здійснювати свої повноваження, заяву можна надіслати до Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації.

Аналогічним є механізм відмови від житлових субсидій або пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в Україні.

Дистанційно або засобами поштового зв’язку можна подати відповідну заяву про припинення виплат до органів Пенсійного фонду.

У заяві обов’язково зазначити:

назву органу Пенсійного фонду України, в якому громадянин перебуває на обліку;

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) отримувача житлової субсидії/пільги;

адресу зареєстрованого/задекларованого або фактичного місця проживання/перебування;

контактний номер мобільного телефону;

адресу електронної пошти (за наявності);

вид державної підтримки (наприклад, житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг; житлова субсидія на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; або пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, пільги на оплату житлово-комунальних послуг, пільги на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу).

Інфографіка: Мінсоцполітики

У разі необхідності отримання довідки/скан-копії довідки про припинення та неотримання житлової субсидії/пільг — зазначити про це в заяві.

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